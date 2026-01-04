Rehabilitación vial en Tumbaco: avenidas cerradas y desvíos del 2 al 10 de enero

La intervención vial se ejecuta por etapas, con cierres parciales y desvíos planificados para mantener la movilidad diaria.

Desde el 2 de enero, la avenida Oswaldo Guayasamín, también conocida como Av. Interoceánica, comenzó un proceso de rehabilitación integral en el sector del C.C. Scala, uno de los corredores con mayor tránsito del valle de Tumbaco. La intervención busca mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico, beneficiando a miles de personas que se movilizan a diario entre Quito y los valles.

Le invitamos a que lea: Disparos y amenazas en hostal del sur de Quito activan operativo policial

La obra se ejecutará por 40 días y se desarrollará por etapas, con cierres parciales y rutas alternas habilitadas para minimizar el impacto en la movilidad. Durante el feriado, los trabajos se realizan en jornadas extendidas, incluyendo labores diurnas y nocturnas.

Body cams para agentes de tránsito: por qué Quito sigue rezagado frente a Guayaquil Leer más

Actualmente, los trabajos se concentran en la calzada sentido Valles–Quito, correspondiente a la primera fase de la intervención que durará 20 días. Este tramo abarca desde el pasaje El Valle, en el sector del Hospital de Los Valles, hasta el redondel del Escalón de Lumbisí.

Durante los primeros días, las labores se enfocan en el sector del Scala, manteniendo habilitados accesos y salidas, así como rutas alternas como el pasaje El Valle y el paso deprimido.

Posteriormente, la intervención avanzará hacia el tramo entre la salida occidental del pasaje El Valle y el redondel del Escalón, donde también se han previsto accesos temporales para residentes y locales comerciales.

Los usuarios mencionaron que se trata de obras necesarias; sin embargo, consideran que existen otras vías que también requieren atención. Así lo señaló Rocío Velásquez, moradora de Cumbayá.

⚠️#RehabilitaciónVial | Recuerda⚠️



Trabajamos en jornada extendida en la intervención de la #AvOswaldoGuayasamín- #AvInteroceánica, tramo sector Scala.



🚧Se mantiene cierre vial sentido Valles-Quito🚧



Más cierres viales aquí➡️https://t.co/jxylFEBpY4#QuitoRenace… pic.twitter.com/mDDs0ZFtwh — Obras Quito (@ObrasQuito) January 4, 2026

Cronograma de cierre de vías (Hospital de Los Valles – salida occidental C.C. Scala):

Fecha: 2 al 10 de enero

Jornada diurna: 07:30 a 17:30

Jornada nocturna: 20:00 a 05:00

Cierres viales

Vías cerradas

Av. Oswaldo Guayasamín con Av. Florencia y Av. Oswaldo Guayasamín con pasaje El Valle

Vías alternas habilitadas:

Calle Florencia, Pasaje El Valle, Av. Siena, Escalón de Lumbisí, Calle Miguel Ángel, De las Avellanas, Av. Ruta Viva, Francisco de Orellana, Alba Calderón

RELACIONADAS Quito ejecutó operativo especial en terminales terrestres por feriado de Año Nuevo

A partir del 22 de enero, los trabajos pasarán a la calzada sentido Quito–Valles, con desvíos por avenidas Siena y Florencia según el tramo intervenido. El transporte público ya ajustó sus recorridos para garantizar el servicio durante todo el periodo de obra.

La recolección de basura se mantiene en su horario habitual, lunes, miércoles y viernes de 07:00 a 15:00, con adaptaciones puntuales según avance la intervención.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.