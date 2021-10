Un nuevo proceso constitucional a su favor se llevó Recobaq, consorcio que presta el servicio de recolección de basura para la capital ecuatoriana.

La última acción de protección presentada por el consorcio fue aceptada por el juez de la causa, estableciendo una vez más la vulneración de derechos de la Empresa Pública Metropolitana Aseo de Quito (Emaseo) sobre Recobaq. Esta última empresa busca la terminación unilateral del contrato desde julio del 2019, cuando ingresa la administración de Jorge Yunda.

“Nos comienzan a poner multas que eran improcedentes, en algunos casos hasta doble multas, que descontaban de las planillas y generan una pérdida enorme para el consorcio”, argumentó Daniela Gallegos, abogada de la compañía.

Por esto, Recobaq puso una primera acción de protección que prohibió la terminación unilateral del contrato, pues “nos se estaba actuando en contra de ley expresa”. Ella explica que además el juez dio de baja algunas de las multas por haber vulnerado derechos a la defensa y a la seguridad jurídica. Esto, según Gallegos, sienta un precedente.

Pero el origen del conflicto tiene sus raíces desde la firma del contrato en octubre de 2018, durante la administración de Mauricio Rodas. La jurista explica que siempre hubo un retraso en el pago de facturas que no ha sido resuelta.

“Hay una falta de contestación a requerimientos. Es algo constante y reiterativo en la ejecución con Emaseo. No contestan nuestras peticiones, nuestros requerimientos, consultas... incluso los mismos actos de impugnación de multas ante la gerente, ya que hay recursos que llevan un año y no han sido resueltos”, señaló Gallegos. Este Diario consultó con Emaseo, pero desde allí afirmaron que todavía no brindan entrevistas por el cambio de autoridades. Hasta el cierre de esta edición tampoco contestaron a nuestro pedido de información por escrito.

“Hay un total y completo rechazo a la existencia del contrato con Recobaq desde el día uno de prestación de servicios de administración de flota”.

Gallegos no ve justificadas las causales que podrían causar la terminación de un contrato firmado por cinco años ya que, según afirma, la empresa a la que representa ha cumplido con todas las cláusulas del contrato. Pone como ejemplo la disponibilidad del servicio que es del 90 % - 95 %, algo que supera a la establecida en el contrato que es diez puntos menor.

Además, la representante cita una posible ineficiencia de la flota que maneja Emaseo para ejecutar el servicio de recolección. De acuerdo con los datos que maneja esta empresa, Emaseo tiene 125 unidades, pero estos recogen el 30% de los residuos, mientras que Recobaq, con una flota de 44 vehículos logra el 70 % de la recolección de desechos que genera la ciudad.

Demoras en pago de facturas

De acuerdo con las cifras que maneja el consorcio serían alrededor de 2 millones los que adeuda Emaseo a Recobaq.

En una edición anterior de EXPRESO, la empresa Aseo de Quito indicó que existían inconsistencias en las facturas y que debían ser revisadas minuciosamente, lo que demora el pago.

Durante la administración municipal actual se hizo un pago parcial, pero aún están pendientes de revisión las facturas de agosto y septiembre.

Los pagos a tiempo son importantes para el correcto mantenimiento de la flota de vehículos. Sin esta, “se puede ver afectado el servicio”, afirmó Daniela Gallegos, abogada de Recobaq.

La jurista afirma que el consorcio ha tenido que acudir a fuentes de terceros para hacer préstamos y que el servicio no se vea afectado lo que ha generado pago de intereses y arreglos innecesarios.