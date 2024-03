Radar educativo en la Simón Bolívar busca reducir siniestros

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) instaló un radar educativo en la última curva de la avenida Simón Bolívar, en sentido norte - sur, antes de llegar al intercambiador de la autopista General Rumiñahui. El objetivo es reducir los siniestros en una de las zonas más peligrosas de la vía.

El aparato, que no sanciona a los conductores que exceden el límite de velocidad, ha registrado que casi el 10% de los vehículos que circulan por la zona lo hacen a velocidades superiores a las permitidas. El exceso de velocidad más alto detectado hasta el momento ha sido de 145 km/h (más rápido van en el sentido norte sur que en el sur-norte).

"Es excelente esta medida porque la gente no respeta, creo que se debe implementar en otros sitios", dijo el usuario Galo Espinosa sobre la instalación del radar. "Yo creo que va a ayudar a que la gente baje la velocidad y haya menos accidentes".

Datos y análisis

El radar educativo se instaló el lunes 26 de febrero y hasta el jueves 29 de febrero se han obtenido los siguientes resultados:

Vehículos registrados: 78.375

Vehículos que excedieron el límite de velocidad: 7.270 (9,29%)

Exceso de velocidad más alto: 145 km/h (sentido norte - sur)

La AMT analiza reactivar las sanciones para los conductores que no respeten los límites de velocidad si la medida educativa no funciona. La multa por no respetar las señales de tránsito es de USD 138.

Además del radar educativo, la AMT también ha colocado separadores de vía y actualizado la señalización en la zona.

El objetivo de estas medidas es mejorar la seguridad vial en la avenida Simón Bolívar, una de las vías más importantes de Quito.

