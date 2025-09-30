Expreso
Quito fue galardonada como Destino Cultural Líder de Sudamérica en los World Travel Awards 2025.Archivo

Quito recibe reconocimiento como Destino Cultural Líder de Sudamérica

Quito vuelve a brillar en el escenario internacional. La capital ecuatoriana fue reconocida en Cancún, México, como Destino Cultural Líder de Sudamérica 2025 durante los prestigiosos World Travel Awards, considerados los “Óscar del turismo mundial”. Este galardón resalta nuevamente el valor único de su patrimonio histórico, su cultura viva y su oferta gastronómica, elementos que hacen de la “Carita de Dios” un destino imperdible.

Quito: historia que se respira en cada calle

No es la primera vez que Quito obtiene este reconocimiento, pero cada premio refuerza su identidad cultural incomparable. Como la primera ciudad del mundo declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO (1978), su Centro Histórico se mantiene como el mejor conservado de América Latina, con más de 130 edificaciones patrimoniales y 5.000 bienes culturales registrados.

Recorrer sus calles es adentrarse en más de 500 años de historia, donde la arquitectura colonial, el arte, la religiosidad y las leyendas locales se entrelazan con la vida cotidiana de los quiteños. Museos, conventos, galerías, festivales y la fusión entre gastronomía ancestral y moderna convierten a Quito en un destino que combina lo colonial con lo contemporáneo de manera magistral.

World Travel Awards: la élite del turismo global

Los World Travel Awards representan lo más alto del reconocimiento en la industria turística. Cada año, expertos internacionales, viajeros y profesionales del sector votan por los destinos más destacados del mundo. Quito compitió con grandes ciudades como Cusco, Río de Janeiro, Buenos Aires, Cancún y Santiago, logrando imponerse como líder cultural de Sudamérica.

Más que un premio: una invitación a redescubrir la ciudad

Según las autoridades municipales, este reconocimiento no solo celebra la excelencia turística, sino que también invita a redescubrir Quito. Pasear por La Ronda, admirar el Panecillo desde una terraza, perderse en San Francisco o disfrutar de un café en La Mariscal son experiencias que reflejan la riqueza cultural de la ciudad.

