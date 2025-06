Gremio de comerciantes minoristas de Quito reclama participación en decisiones

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) exhortó públicamente al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a cumplir con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y convocar de forma inmediata a la audiencia pública solicitada por la Federación de Comerciantes Minoristas y de los Mercados de Pichincha (FEDECOMIP).

Esta solicitud formal fue presentada por el gremio el pasado 5 de junio de 2025 mediante el Oficio No. 00435-FEDECOMIP, en el que requerían ser recibidos en audiencia el 10 de junio. Sin embargo, la cita no se concretó y, hasta la fecha, aseguran no haber recibido ninguna respuesta por parte del burgomaestre ni de su equipo.

Ante esta omisión, representantes de FEDECOMIP acudieron el 4 de junio al Pleno del CPCCS para solicitar su respaldo institucional. La Federación expresó su preocupación por la falta de canales de diálogo con el Municipio en torno al Plan de Comercio, así como en la construcción y aplicación de políticas públicas que incidan directamente en las condiciones de trabajo y sostenibilidad de los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos de la ciudad.

El CPCCS, en ejercicio de sus competencias, recordó a las autoridades municipales que están obligadas por ley a habilitar mecanismos de participación ciudadana, tanto de manera institucional como por petición de la ciudadanía. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que cualquier persona o colectivo puede solicitar audiencias públicas con autoridades del Estado para acceder a información, plantear propuestas o presentar quejas relacionadas con asuntos de interés colectivo.

Además, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) señala que el incumplimiento de estas disposiciones por parte de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados acarrea responsabilidades administrativas y sanciones.

Un pedido que busca ser escuchado

La FEDECOMIP, que agrupa a comerciantes minoristas y trabajadores autónomos de mercados y plazas de Quito, insiste en la necesidad de que sus voces sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones que afectan directamente sus actividades diarias. En su comparecencia ante el Pleno del CPCCS, recalcaron que no se oponen a las políticas municipales, pero exigen que estas sean construidas con participación efectiva y diálogo real, en cumplimiento de sus derechos ciudadanos.

Para la Federación, el proceso de actualización del Plan de Comercio que impulsa el Municipio debe contemplar la realidad social y económica de los pequeños comerciantes, sobre todo frente a problemas como la informalidad, la competencia desigual, el acceso limitado a infraestructura adecuada y la seguridad en sus lugares de trabajo.

