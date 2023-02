Tras la conmemoración del Miércoles de Ceniza, celebrado este 22 de febrero de 2023, por los fieles católicos, el inicio de la Cuaresma fue oficial y el conteo regresivo de los 40 días para la llegada de la Pascua se impuso en la mente de los capitalinos.

Pero el paso del tiempo, el avance de la modernidad y la nueva concepción que tiene la sociedad sobre la religión, principalmente de las nuevas generaciones, pone en entredicho la consecución de prácticas como el ayuno en señal de penitencia durante estos días o la restricción del consumo de carne roja para no ofender a Dios.

Hugo Sandoval tiene 95 años. Es de la antigua generación. De una donde la doctrina religiosa se impartía desde el temor a Dios. Así se crió y lo repitió con algunos de sus hijos. Con los primeros, al menos, reconoce el hombre.

Se califica como católico practicante y recuerda, pese a su avanzada edad, que cuando llegaba la Cuaresma ayunaba durante los seis viernes, incluido el denominado “día Santo”, previo a la llegada de la Pascua para agradar al Señor.

“En la Semana Santa era prohibido comer carne de res o similares. Solo se permitía comer pescado. Mis padres me decían que si no hago caso me puedo convertir en pez y las mujeres en sirenas. También nos inculcaban que al comer la carne era como comernos a Dios. Del ayuno es muy poco lo que recuerdo. Eran unos días muy difíciles, pero hoy en día eso ya no se practica ni existe temor del Señor. La gente come lo que quiere. Yo todavía me abstengo porque me da miedo”, asiente.

Beatriz Alulema vive en el Tejar desde que nació. Hoy tiene casi 65 años y llegó presurosa hasta la puerta de la iglesia de San Francisco, a las 07:30. Se retrasó media hora a la misa dada en honor a esta fiesta.

Para ella, la colocación de la ceniza en la frente es otra práctica que la hace sentirse más cerca del cielo. Lo hace por cumplir con Dios. En su caso, las creencias de Sandoval no están afianzadas, pero para evitar sorpresas “divinas” evita consumir carne, al menos el Viernes Santo y su único platillo es la tradicional fanesca, donde el pescado salado y los granos son los reyes de la gastronomía local.

“Los 12 granos que van en el platillo son en honor a los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús. Así se conmemora la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ayunar no lo hago, jamás hubo costumbre sobre ello, pero a las misas que se dan hasta que llegue la Pascua sí asisto con fervor. Lo importante es tener a Dios en el corazón, pese a que hoy en día los muchachos ya no creen en nada”, comenta.

Tradición. Con el inicio de la Cuaresma, próxima a la Pascua, una de las costumbres gastronómicas más representativas es la elaboración de la fanesca. Gustavo Guamán

Según la Iglesia católica, durante los 40 días los creyentes se prepararan para la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Según sus disposiciones, el ayuno se da como una muestra de generosidad y de autocontrol de los instintos humanos, así como una forma de sacrificio por Jesucristo.

Contrapuesto a estos principios católicos, Luis Miño, pastor y representante de la Iglesia cristiana evangélica MANA, en Quito, aduce que todo aquello que se ha construido en torno a la Semana Santa recae en tradiciones, mas no en prácticas sustentadas en las sagradas escrituras, donde, según él, no existe ningún pasaje bíblico que avale la limitación del consumo de cárnicos o el ayuno impuesto para dichas fechas.

“Para omitir alguna comida del día no existe una fecha específica. Nosotros lo hacemos una vez por semana, depende cómo se organicen las congregaciones, pero no nos enfocamos en fechas específicas. Con esta práctica buscamos reemplazar una necesidad básica por el alimento espiritual para crecer y fortalecernos con oración o estudio de la Biblia. Respetamos las prácticas católicas, pero las tradiciones que realizan no constan en la Biblia y se reducen a maneras de celebrar algo tan importante”, asegura.

Sobre el no consumo de carne, Miño manifiesta que la palabra no prohíbe hacerlo, pero si se lo restringe es por una mala interpretación del antiguo testamento. “La Pascua se celebra consumiendo carne. Muchas veces se lleva a los extremos lo que está escrito y se tergiversa el mensaje. En Quito se ha olvidado el verdadero sentido de la Semana Santa que no es comer fanesca, salir de feriado, bailar o asistir a misas en fechas específicas. Va más allá. Implica rememorar un acto de amor a Jesucristo, acercarnos a él, pero de corazón, para recibirlo en nuestra vida. Esto es algo que se ha perdido tanto y que va en desuso. Ojalá la gente reflexione sobre el verdadero sentido de esta Pascua”, finaliza el pastor.