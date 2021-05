Quito, primer destino en Suramérica en unirse a Alianza de Ciudades Híbridas

Quito es el primer destino de Suramérica en unirse a la Alianza de Ciudades Híbridas (HCA, por sus siglas en inglés), que fomenta, promueve y facilita la realización de eventos híbridos en varios lugares, basado en principios de inclusión, colaboración y competencia de las ciudades miembro.

Así lo aseguró este miércoles en un comunicado la empresa Quito Turismo, que anotó que esta colaboración proporcionará una nueva oferta creativa de reuniones y conferencias híbridas de múltiples centros para organizadores de eventos.

HCA fue fundada en diciembre pasado por "The Hague Convention Bureau", "Ottawa Tourism Business Events", "Prague Convention Bureau" y "Geneva Convention Bureau", grupo que promoverá al destino como apto para la realización de eventos híbridos a nivel internacional.

Como eventos híbridos se entiende a aquellos que se llevan a cabo de manera presencial y virtual a la vez, con un aforo presencial limitado, combinado con una audiencia en línea, los cuales se presentan como una gran alternativa en la nueva normalidad, reza el escrito.

"Estamos felices de unirnos a destinos de clase mundial, miembros de Hybrid City Alliance, y trabajar en equipo para la recuperación de la industria de reuniones, compartir nuestra pasión, recursos y colaborar activamente para atraer más negocios y eventos en nuestra ciudad y la región", dijo Carla Cárdenas, Gerente General de Quito Turismo.

Anotó que esperan una "asociación sólida y exitosa que beneficiará a todos los destinos y a la industria en todo el mundo".

La industria de reuniones en Quito ha crecido considerablemente en los últimos años, posicionando a la ciudad dentro de las once preferidas de Sudamérica para albergar eventos internacionales, según el ranking de The International Congress and Convention Association (ICCA) 2019, recuerda el comunicado.

Destaca que la Alianza reúne destinos que ofrecen un enfoque simple, optimizado e innovador para la realización de eventos híbridos en varias ciudades, brindando soluciones e inspirando la creación de experiencias de eventos y reuniones incomparables.

La HCA maneja también el concepto de multi-hub, reuniones presenciales de grupos medianos en al menos tres localizaciones combinadas con una reunión virtual global, en la que todos los participantes están conectados.

Esta tiene varios beneficios, especialmente a raíz de la pandemia de la covid-19, donde los diferentes actores pueden, por ejemplo, elegir asistir en línea o presencial dependiendo de las restricciones de viaje actuales.

Entre los destinos miembros de la HAC figuran Australia, Bélgica, Canadá, República Checa, Francia, Japón, Suiza, Sudáfrica, Corea del Sur, Holanda, Inglaterra y ahora Ecuador.

Por otra parte, Quito Turismo informó de que la Alianza MICE Sudamérica presentó los resultados de la gran encuesta de reactivación "Hacia la nueva industria de reuniones".

Y en ese marco señaló que el mercado asociativo sigue apostando por la realización de eventos, lo que hace intuir una recuperación sostenida de la industria a mediano plazo, y muestra de ello es el 60 % de las instituciones, que planifica realizar como mínimo tres eventos durante los próximos cinco años.

Por otra parte, los eventos presenciales continúan siendo una opción para el sector asociativo, incluso el segundo semestre del 2021 presenta una tendencia proyectada, que se ve incrementada hacia el 2022, señaló un comunicado de la Alianza MICE.

El retorno de los eventos presenciales, también presenta un nuevo espacio para el componente híbrido, con el que las asociaciones esperan lograr la meta habitual de asistentes, e incluso, incrementarla, anotó.