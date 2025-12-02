Polémica en Quito: Iglesia católica rechaza obra drag en antigua iglesia de la ciudad

El arzobispo de Quito rechazó el "uso inapropiado" de la capilla de un museo para una obra drag. La polémica llegó al Concejo

La presentación de la obra Aristócratas en la antigua capilla del Museo de la Ciudad causó polémica en Quito.

Hasta el Concejo Metropolitano de Quito llegó la polémica por la presentación de una obra drag en la antigua capilla del Museo de la Ciudad. Este martes 2 de diciembre de 2025, la edil Cristina López, planteó convocar al secretario de Cultura, Jorge Cisneros, para que explique los criterios considerados para autorizar "este tipo de shows en espacios públicos", pero la solicitud no prosperó.

López señaló que su moción solo contó con ocho votos a favor, mientras que el alcalde, Pabel Muñoz, y diez concejales más se abstuvieron de aprobar la propuesta. Esta es la segunda vez que el Concejo impide que se convoque a Cisneros para aclarar los cuestionamientos por los eventos de las Fiestas de Quito 2025.

La semana anterior también se trató de aclarar los motivos que impedían celebrar la Serenata Quiteña y grandes eventos musicales, que Muñoz atribuyó al Servicio de Contratación Pública (Sercop), pero los ediles tampoco lo aprobaron.

López tildó a la performance como un "acto poco respetuoso" para quienes profesan la fe cristiana y lamentó que el Concejo evite tratar esos temas. Su reacción se suma a los pronunciamientos de otros sectores que han cuestionado a la Alcaldía por permitir que la obra de diversidad sexual, Aristóçratas, se realice en un escenario religioso, el 27 y 29 de noviembre.

La Iglesia Católica rechazó el uso del espacio

La noche del lunes 1 de diciembre, el arzobispo de Quito, Alfredo Espinoza, rechazó "el uso inapropiado de la antigua capilla del Museo de la Ciudad" porque en ese espacio "se conservan, por riqueza patrimonial e histórica, imágenes y otros elementos propios de nuestra religiosidad".

Según Espinoza, la obra "ofende gravemente la sensibilidad y la tradición histórica de la comunidad católica". De allí que solicitó a las autoridades municipales a que se haga "uso adecuado de esos espacios".

La petición de la iglesia se difundió en respuesta a un comunicado de la Fundación Museos de la Ciudad, en donde la organización dijo lamentar "haber afectado las creencias de una parte de la ciudadanía" y aseguró que su rol busca "que todas las voces puedan existir sin que ninguna vulnere los derechos de otra.

Además, aclaró que la capilla "es un espacio desacralizado, no es una iglesia desde 1998, cuando cambió su uso para convertirse en Museo de la Ciudad".

Creyentes convocan a plantón

La obra generó malestar el lunes entre distintas personas residentes de Quito y organizaciones pro familia, lo cual motivó a convocar a un plantón de protesta a las 16:00 de este miércoles 3 de diciembre, frente al edificio del Municipio de Quito, en la Plaza Grande.

