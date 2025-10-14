Pico y placa en Quito: Conoce quiénes deben dejar el auto en casa el 15 de octubre

Revisa qué números de placa tienen restricción para circular en la capital y evita sanciones

En Quito, la medida Pico y placa se aplica para reducir la intensa congestión vial. En promedio, los quiteños pasan hasta 70 horas al año atrapados en trafico.

La implementación del Pico y Placa busca reducir la congestión vehicular en las horas de mayor afluencia. Al limitar el número de vehículos en circulación, se espera una mejora en la fluidez del tráfico, especialmente en las principales arterias de la ciudad. Según datos del Cabildo, los quiteños pueden pasar hasta 70 horas al año atrapados en el tráfico.

Este miércoles 15 de octubre, la restricción vehicular en Quito se aplica a los vehículos cuya placa termine en 5 y 6. La medida estará vigente en dos franjas horarias: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Durante estos períodos, los conductores de vehículos con estas terminaciones deberán abstenerse de circular por la ciudad para evitar sanciones.

El incumplimiento de la restricción vehicular conlleva sanciones económicas que aumentan con la reincidencia. La primera infracción implica una multa del 15% del Salario Básico Unificado (SBU), equivalente a USD 70.50. En caso de una segunda infracción, la multa asciende al 25% del SBU (USD 141.00), y si se incurre en una tercera infracción, la sanción es del 50% del SBU, es decir, USD 235.00.

¿Hay excepciones al Pico y placa?

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Están exentos de la medida los siguientes:

Vehículos oficiales y diplomáticos

Vehículos de personas con discapacidad debidamente identificados.

Vehículos de adultos mayores.

Vehículos eléctricos.

Vehículos de emergencia y de servicios públicos esenciales.

A pesar de los esfuerzos por descongestionar el tráfico, algunas vías de Quito continúan siendo puntos críticos de congestión.

La Avenida 6 de Diciembre, la Avenida Amazonas, la Avenida de los Shyris y la Autopista General Rumiñahui son algunas de las arterias que presentan mayor carga vehicular, especialmente durante las horas pico. La implementación de contraflujos y la mejora de la infraestructura vial son medidas adicionales que se están evaluando para aliviar la congestión en estos sectores.

