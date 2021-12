El general (r) Jaime Vaca dirige la Agencia Metropolitana de Tránsito desde el 1 de octubre. Señaló a EXPRESO que en la entidad encontró mucho desorden y anomalías que está tratando de corregir.

El contexto

En más de nueve años de existencia la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) no cuenta ni siquiera con un edificio propio. El sitio que alberga a sus funcionarios es arrendado. Se pagan 13.000 dólares mensuales. Esa dependencia, desde octubre, tiene una nueva cabeza que asegura que está tratando de poner orden.

- ¿Cómo encontró la AMT?

- Con mucho desorden en la parte administrativa y operativa. En esta última hemos reorganizado las distribuciones y la organización misma de los agentes en vista que no se habían observado las antigüedades y han estado ocupando funciones directivas en el ámbito administrativo agentes que son de tercera o cuarta promoción. Es decir, ubicaciones de personal que no corresponden a los perfiles, que no pueden ser asignadas. Estamos observando que de las 12 primeras antigüedades, nueve son mujeres, es decir, estamos respetando el género por la calidad de preparación personal e individual.

- Pero en la AMT no hay antigüedades.

- No hay, pero nosotros estamos observando ese parámetro. Hay una estructura horizontal pero orgánicamente debe determinarse la pirámide de acuerdo a las propias antigüedades, en orden numérico porque no hay grados, no hay estructura operativa definida. Estamos diseñando el plan de carrera que no había, que nadie se ha preocupado en más de nueve años y también en el de régimen disciplinario, porque los agentes se acogen a la ley de servicio civil.

- ¿Hay dificultades para aplicar sanciones?

- Es un problema poder sancionar. Y las sanciones son muy frágiles. Una llamada de atención, 80 dólares y los agentes cometen muchas irregularidades afuera, pero pagan su abogado y quedan libres. Queremos normar eso para erradicar estas irregularidades, que nos permitan dinamizar una estructura orgánica definida capaz que con eso se evite la corrupción, que exista respeto a la autoridad, a la ciudadanía, al buen nombre y prestigio de la institución. El propósito es rescatar la imagen institucional con base en principios y normas morales.

Hemos cambiado al personal que cobraba por mover el carro, que dificultaba al ciudadano retirar el vehículo. Jaime Vaca, director de la AMT

- ¿Quién aprueba el plan?

- El Concejo Metropolitano.

- Existen denuncias que para ser asignados en el control norte algunos agentes pagaban.

- Esas son las estructuras y los nudos críticos que estamos corrigiendo. Antes ha habido criterios muy personales de los directivos que inclusive formaron grupos especiales de ellos. Hemos quitado ese aspecto que es una sombra, un velo negativo de la imagen y de los procedimientos de los agentes.

- ¿Ahora qué es lo que hacen?

- A través de la Dirección de Talento Humano, en coordinación con la Dirección de Operaciones, de acuerdo a la calidad profesional, antigüedad y mejor comportamiento estamos ubicando el personal. Después de una temporada todo el personal debe ir en rotación para romper los esquemas de cobros, de situaciones que generan irregularidades dentro de la institución.

La AMT permite grabar controles viales tras comprobarse una denuncia de extorsión Leer más

Nadie se preocupó de hacer lo que debía, por deber o por obligación, eso estamos organizando. Jaime Vaca, director de la AMT

- ¿Usted ha recibido denuncias?

- En mi gestión no ha habido eso, sino en anteriores que estamos corrigiendo.

- Se han mencionado extorsiones. ¿Qué han hecho?

- Presentamos procesos en el ámbito jurídico y en asuntos internos y hemos abierto el espacio para las defensas legales de los involucrados. En otros casos se han pedido auditorías a la Contraloría y se están realizando las investigaciones sobre actos de corrupción.

- ¿Cuántos agentes han sido sancionados?

- En este año más de 12 sancionados: siete destituidos. En mi gestión dos destituidos y seis llamados de atención por sobornos, abandono de puesto e ingerir bebidas alcohólicas.

- ¿Cuál fue el hallazgo más grave?

- Agentes de tránsito ocupaban funciones de directivos. Irregularidades por todo lado: cobros, ubicaciones por otros lados, etc. El mismo hecho de no contar con un edificio, malos manejos administrativos. Ya se iban a terminar los documentos de matriculación, sabiendo que ya iban a salir con el cambio de gestión se despreocuparon, contratos que debían haberse ejecutado y no se hicieron. Un abandono completo.