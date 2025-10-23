Paso en av. Panamericana Sur se abre, tras inundación por fuertes lluvias en Quito

La obstrucción de dos alcantarillas provocó la inundación de un tramo de la av. Panamericana Sur, en la salida de Quito

El ECU 911 informó que la obstrucción de alcantarillas y sumideros provocó la inundación de la av. Panamericana Sur.

El tramo de la avenida Panamericana Sur, entre la curva de Santa Rosa y Tambillo, se inundó la tarde de este jueves 23 de octubre de 2025, luego de una fuerte lluvia registrada en ese punto de salida de Quito.

La acumulación de agua bloqueó el tránsito de decenas de vehículos livianos, buses y transporte de carga que suelen usar esa carretera para viajar hacia Alóag o a las provincias de la Sierra Centro.

En redes sociales circularon reportes de conductores, en donde creían que la paralización del flujo vehicular se debió a algún siniestro de tránsito, pues los incidentes de ese tipo son recurrentes en la zona por la alta velocidad y la curva del lugar.

#ATENCION | Tras las fuertes lluvias se inunda la calzada en la Panamericana Sur en el sector de Tambillo, cantón Mejia, Quito

La suspensión del tránsito motivó a que algunos conductores se detengan en un cruce cercano y giren de regreso hacia el norte de la capital para evitar quedar atascados. En las plataformas virtuales se observa que personas a pie se detuvieron en medio de la vía para controlar el tránsito en plena carretera interprovincial.

Los vehículos circularon en contravía en la av. Panamericana Sur y hubo personas que controlaron el paso ante el bloqueo por la inundación. Foto: Captura de pantalla

¿Qué causó la inundación?

También había rumores de posibles cierres viales debido al paro. Pero cerca de las 19:00, el ECU 911 descartó esos comentarios y aclaró que la inundación fue ocasionada por dos alertas de sumideros y alcantarillas obstruidas por tierra y lodo en Tambillo, cantón Mejía.

Los funcionarios locales atendieron el percance y antes de que anochezca, el tránsito se normalizó en el lugar. Aunque la cantidad de agua alcanzó niveles altos, no hubo personas ni viviendas afectadas.

