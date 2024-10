Quito: Pasajeros se enfrentan a la oscuridad de las paradas y las calles

Son las 19:20 del 24 de octubre de 2024 y Paulina González acelera el paso cuando sale de la estación Naciones Unidas de la Ecovía, en el norte de Quito, en donde no hay energía. Debe caminar dos cuadras para arriba de la 6 de Diciembre a su clase de baile. La joven tiene su teléfono escondido en la manga del suéter y también lleva un paraguas.

A esa hora, el sector de El Batán luce totalmente oscuro, solo se ilumina cuando sube o baja algún carro. “Realmente da miedo caminar por aquí, por eso lo hago rápido, casi corriendo”, dice Paulina.

Ese día ningún familiar la acompañó a su clase, pero su madre le pidió que le escriba apenas esté en un lugar seguro. Cuando llegó a la parada le dijo que ya iba a salir y que en ocho minutos entraba a la clase. Por lo oscura que se queda la zona cuando se va la luz, González ha pensado en comprar una linterna para iluminar su recorrido. Prefiere no sacar su teléfono por temor a que le roben.

La noche del jueves, en tres paradas de la Ecovía en la 6 de Diciembre no había energía. En el interior, los pasajeros aguardaban por una unidad a oscuras. El pasado 21 de octubre, el alcalde Pabel Muñoz pidió al Gobierno que no quite el servicio en el sistema interconectado primario, del que depende el transporte público municipal, y se esperaba una respuesta, que todavía no llega.

“Deberían iluminar de alguna manera dentro de las paradas, la oscuridad solo da pie a que haya más inseguridad”, reclama Diego Ordóñez, usuario de la Ecovía.

Un foco en cada estación

Tres paradas del Corredor Central Norte en la avenida de La Prensa también lucían oscuras. En la Y, a las 19:45, apenas había una persona que se iluminaba con la linterna del celular, situación que contrasta con las decenas de usuarios que toman allí la ruta hasta La Ofelia.

La noche del jueves, Fernando Ortiz esperaba a su hermana en el acceso de la parada La Y. Comenta que la zona es peligrosa y más aún cuando todo está oscuro. En su familia decidieron turnarse para irla a ver y que no camine sola dos cuadras hasta donde viven. En la zona la luz retornó a las 20:00, pero la mayoría de negocios en la calle Zamora ya cerraron sus puertas.

Segundos después que llegó el servicio, a las estaciones del Corredor arribaron más usuarios. Luis Haro, presidente del Corredor Central Norte, señala que pese a las suspensiones, el horario de operación se mantiene hasta las 21:00.

En la estación de La Ofelia activaron un generador y en cada una de las 36 paradas colocaron un foco recargable en el área de recaudación, sin embargo, los pasajeros dicen que es insuficiente.

Haro menciona que con los cortes anunciados de 14 horas, la situación es compleja, pero tienen previsto adquirir más focos recargables y colocarlos en la salida, es decir, dos por estación.

Uno de los problemas, agrega el dirigente, es que cuando los han colocado, hay personas que los roban.

La oscuridad también ha propiciado la inseguridad en ese sistema de transporte. Haro indica que hace 15 días la Policía capturó a 12 personas que robaban en las paradas y dentro de los buses. “Los apagones nos perjudican a todos y en muchos sentidos”, sostiene.

En el sector de la Universidad Central, la estación del Metro iluminaba parte de la av. América y Colón. Foto: Leonardo Velasco

En el sector de la Universidad Central el panorama es similar. El jueves 23 de octubre, el corte establecido empezó a las 20:00. A esa hora pocas personas caminaban por las calles. Los exteriores de las estaciones del Metro de Quito, al estar iluminadas, sirvieron como un punto de espera.

Poco antes de las 21:00, Williams Males se ubicó afuera de la parada Universidad Central, en la av. América y Colón, para aguardar por su esposa que llegaba desde Quitumbe, donde tampoco había energía.

Si bien su casa está a solo una cuadra de la estación, siente temor que por la oscuridad total algo pueda ocurrir.

“Sino fuera por la gasolinera y en la parada que hay luz, no se vería nada. Con esto es más inseguro ir por la calle, los ladrones se aprovechan que todo está oscuro para hacer de las suyas. Es lamentable pero por los apagones retrocedimos más de 30 años. Esperemos que den una salida”, finaliza el hombre.

