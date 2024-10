Apagones: Pabel Muñoz plantea la alerta naranja para Quito

Se trabajará en un plan de contingencia para que servicios no fallen en la ciudad, dijo Pabel Muñoz.

Tras el anuncio del Gobierno de que los cortes de luz aumentarán de ocho a 14 horas, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que este 25 de octubre de 2024 se reunirá en un comité de crisis para analizar qué es lo que necesita la ciudad, en cada uno de sus frentes.

“Tengo que tomar una decisión sobre el tema del transporte. Buscamos que el transporte público no se detenga: Ecovía, Trolebús, Metro de Quito (…) Vamos a tener un plan emergente y he planteado que el Municipio se ponga en alerta naranja, para que organicemos y tengamos un plan de contingencia y así, estas semanas, nuestros servicios no fallen", dijo.

Le invitamos a leer: Fallas en el Metro de Quito dan paso a una compensación a usuarios

Quito: Cinco sectores del norte sin agua por la rotura de una tubería Leer más

Muñoz también mencionó que es necesario tomar una decisión de lo que va a suceder con el agua potable y sus reservas. “Valdría la pena analizar que decisión preventiva debemos tomar; buscar que lleguen pronto las plantas que ya se adjudicaron el día de ayer a la Epmaps, porque nosotros necesitamos que los barrios altos no se queden sin luz”, señaló.

Cortes de luz afectan a barrios altos

Desde el inicio de los cortes de energía, en barrios ubicados en zonas altas de la capital se está suspendiendo el servicio debido que se abastecen por sistemas de bombeo que funcionan con electricidad.

En ese sentido, el alcalde mencionó que ha logrado que la autoridad nacional autorice a la Empresa Eléctrica, para que no haya cortes de luz en los sistemas de bombeo de los barrios noroccidentales.

Sobre los apagones, Muñoz indicó que "las ciudades no podemos pagar por la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores y lo que vemos es una gran improvisación de parte de este gobierno".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!