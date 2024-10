Fallas en el Metro de Quito dan paso a una compensación a usuarios

Desde hace casi un año, cada día Miguel Raura toma el Metro de Quito en la estación Cardenal de La Torre, en el sur, hasta La Alameda, centro. El trayecto le toma poco más de 10 minutos, por eso suele salir de su casa a las 08:20 para llegar al trabajo antes de las 09:00. El lunes pasado hizo la misma rutina. Sin embargo, llegó cincuenta minutos tarde a su destino.

Ese día subió a las 08:43 a uno de los trenes y hasta las 09:20 la unidad no se movía. Desde el altoparlante escuchó que el servicio se “retomaría en un momento”. A esa hora, decenas de pasajeros se bajaron de la unidad. Diez minutos después, les dijeron que no había un tiempo estimado para que salga el tren. También les informaron que se les iba a entregar un boleto de compensación.

Por la larga espera, Raura también descendió del tren y fue hasta una de las puertas cercana a la boletería para tomar el ticket ofrecido. “Al menos me devolvieron el pasaje. Dos veces que hubo fallos salí de la estación y no me reembolsaron nada”, asegura.

Para Martha Vargas, quien es usuaria frecuente, si bien el sistema es rápido, también es una suerte de ‘lotería’, debido a que en otras ocasiones han suspendido el servicio y tuvo que tomar taxi para llegar a su trabajo. El lunes se sorprendió al recibir el boleto de compensación.

Y es que es la primera vez, tras 10 meses de operación, que se entregó ese ticket a los usuarios. Esto porque está vigente la resolución RE-GG-EpMMq-2024-007, que se firmó en junio.

Un tema pendiente

La elaboración de un instructivo para la devolución, compensación o ajuste del dinero, establecida en el Reglamento del Usuario, aprobado por el Concejo a inicios de año, era uno de los temas pendientes en este sistema de transporte.

Después del más reciente incidente, que se sumó a otros cinco anteriores, el concejal Fidel Chamba solicitó información al Metro de Quito. En el oficio pidió que se explique las “razones por las cuales se suspendió parcialmente el servicio en determinadas estaciones”, las medidas de compensación adoptadas y “el número de boletos de compensación que se entregaron ese día”.

Los usuarios recibieron un boleto de compensación. Se entrega cuando la suspensión es prolongada o por incidencias mecánicas o técnicas. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

La entidad tiene 15 días para dar una respuesta. EXPRESO también consultó a la empresa operadora sobre la política de compensación y cuántos boletos se han entregado desde su vigencia, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una contestación.

Chamba señala que si bien es un avance, es necesario transparentar la información debido a que se debe establecer el nivel de afectación económica al sistema porque si un tren se detiene, los otros no pueden avanzar y se limita la venta de boletos.

También le preocupa que las suspensiones “se están convirtiendo en un diario vivir, tomando en cuenta el poco tiempo de operación” del nuevo transporte.

Dudas de los usuarios

Los usuarios también tienen dudas sobre la compensación pendiente por suspensiones anteriores. El 24 de septiembre, Sofía Erazo descendió en la estación San Francisco (centro), pero su destino era El Recreo (sur). “Nos hicieron bajar y no tenía tiempo para esperar, así que salí de la estación y tomé un bus. Nunca me devolvieron el pasaje”, asegura.

Según la resolución vigente, los usuarios serán compensados en caso de suspensión prolongada del servicio, es decir por un tiempo igual o superior a los 30 minutos que se espera por el servicio, por mecánica u otras incidencias técnicas.

Sobre los boletos

Los boletos físicos de compensación no tienen fecha de caducidad y para su uso deben ser

presentados al personal de la operadora en estación.

La operadora debe garantizar que los boletos físicos de compensación cuenten con todos los mecanismos de seguridad para evitar que sean reproducidos y utilizados de manera fraudulenta.

