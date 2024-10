Malestar en usuarios del Metro de Quito por larga espera en estaciones

En la estación Cardenal de La Torre se presentó una falla en el tren, según usuarios personal no dio ninguna respuesta

Un nuevo incidente ocurrió la mañana de este 21 de octubre de 2024 en el Metro de Quito. Usuarios que llegaron a las 08:43 a la estación Cardenal de la Torre, en el sur, esperaron más de media adentro del tren mientras las puertas permanecieron abiertas. Personal de la entidad pedía paciencia a los pasajeros sin explicar los motivos por los que la unidad permanecía detenida.

Un guardia que se encontraba en el lugar señaló que le informaron que había un problema con un tren en la estación El Recreo.

Debido a la larga espera, decenas de pasajeros optaron por bajarse, salir de la estación y tomar un bus en la avenida Cardenal de la Torre, en el sur de Quito. Ellos recibieron un boleto de compensación en una puerta cerca a la boletería que por el inconveniente, a las 08:58, dejó de vender los pasajes.

Usuarios se quejan sobre la falta de información

La molestia de los pasajeros era evidente. Para Martha Vargas, si bien el sistema es rápido y llega pronto a su destino, también es una suerte de 'lotería'. "Ya me ha pasado, pero prefiero esperar porque me da lo mismo salir y tomar un bus", dijo.

A las 09:15, gran parte de los usuarios se bajó del tren, los que se quedaron aún desconocían los motivos por los que la unidad seguía en la estación del sur.

Pasadas las 09:30, personal del Metro dijo que no había un tiempo estimado para la salida del tren y, sin dar más información, indicaron que había "ocurrido un evento en la estación La Magdalena".

Una nueva falla en el Metro de Quito obliga a usuarios a tomar el transporte público. Sara Oñate

Al no saber el tiempo en que se retomaría el servicio, los pasajeros descendieron del tren y recibieron el boleto de compensación, mientras en uno de los accesos había una fila de personas que intentaba ingresar a la estación. El guardia les dijo que hasta que no se solucione el inconveniente no podían pasar.

Afuera de la estación Cardenal de la Torre, sentido sur-norte, se ubicaron las decenas de pasajeros que iban en Metro, para tomar un bus o un taxi. Esto generó congestión en la vía.

¿Qué dijo el Metro sobre lo ocurrido?

Más de una hora y media después del inconveniente, en un chat de prensa, la entidad señaló que "la Empresa Operadora Metro de Medellín Transdev, durante la mañana de hoy hizo un ajuste temporal de la velocidad y frecuencia de los trenes. El operador ha confirmado que de momento la operación se desarrolla con total normalidad".

