Concejales, con expectativas de los informes del Metro de Quito

Un percance obligó a cerrar el servicio en la estación del Metro de Quitumbe. La Empresa no precisa qué ocurre en cada caso.

El último miércoles, por más de una hora, la estación Quitumbe del Metro de Quito dejó de operar. En redes sociales los usuarios alertaron que por el altoparlante se les comunicó que “solo se brindará servicio hasta la estación Morán Valverde”.

Después de los constantes reclamos, la empresa informó que, debido a un incidente operacional en uno de los cambios de vía, la flota estaba operando desde la estación Morán Valverde hasta el Labrador, en ambos sentidos. “No está disponible la Estación Quitumbe”.

La respuesta generó más dudas a los usuarios, “¿qué significa “incidente operacional en uno de los cambios de vía”?”, escribió en la red social X Geomar Tenezaca Montero. Otro internauta dijo: “Gracias por informar, ya que nos quedamos atrapados 1 hora y 10 minutos en el último que llegó a Quitumbe”.

Hasta el cierre de esta edición no se proporcionó más detalles sobre lo ocurrido en la estación ubicada en el sur de la ciudad.

La última novedad se suma a tres anteriores. La primera ocurrió el 20 enero, casi a un mes y medio del inicio de operaciones. En esa ocasión se suspendió temporalmente el servicio por problemas técnicos en el sistema de comunicaciones. 20 días después, el 9 de febrero, también hubo una “falla en el sistema de comunicaciones” y el 21 de marzo la suspensión se dio por los mismos motivos.

Desde que se registraron los inconvenientes, el concejal Fidel Chamba solicitó información a la empresa. El último pedido lo hizo tras lo ocurrido en la estación Quitumbe. En ocho días pidió que se remita a su despacho un informe en el que se explique la razón por la que se prestó el servicio hasta la Morán Valverde y las medidas adoptadas para compensar a los usuarios del sistema.

Metro sí le respondió y en las tres suspensiones detalló que se trató de una falla en el sistema de aire comprimido al arribar a Solanda y un inconveniente en la red de comunicaciones.

Para Chamba, no solo se trata de la suspensión del servicio, sino del impacto financiero que se genera en el sistema.

Los pasajeros han reclamado en redes sociales sobre la demora y pérdida del pasaje que provocan los incidentes. Reportan falta de información. Foto: Leonardo Velasco

También señala que según el oficio 2204-101-M del 8 de abril, la empresa Metro no tiene desarrollado el software con el cual se establece y se automatiza los procesos de compensación. “Eso lo ratificó el gerente y como no hay, no se puede acceder a un método de compensación”, dice.

La falta de información fue uno de los cuestionamientos de los concejales en el intenso debate en el Concejo tras la presentación del informe de funcionamiento por parte del gerente del Metro, Hugo Villacrés.

Por ello, una de las resoluciones fue que la empresa entregue cada 30 días un informe escrito al Concejo sobre el estado de los sistemas y subsistemas; el estado de los sistemas de mantenimiento, contratos y proceso de compras públicas; el estado de cada tren, su kilometraje y operatividad, y el número promedio semanal de pasajeros.

El edil Michael Aulestia, quien hizo la propuesta, menciona que si bien se han entregado informes, la información ha sido mutilada y a destiempo. Señala que el 26 de noviembre, por ejemplo, hubo un descarrilamiento de un tren y “se terminó informando recién en enero de 2024, dos meses después”, cuestiona.

Según el informe que presentó Villacrés, se ha entregado al Concejo 21 informes quincenales que recogen detalles del contrato FIDIC, contrato de trenes, fiscalización, gerenciamiento, seguros y otros detalles de la obra. Además, han respondido, en 11 meses, 62 requerimientos de información a los concejales.

La edil Analía Ledesma coincide en que la información debe ser transparente y que los documentos contengan información real y consolidada sobre la situación del sistema, que refleje las métricas que constan en los instrumentos operacionales, la situación de todos los contratos de mantenimiento, publicidad, administración de personal, el estado de los trenes, entre otros.

"Se debe garantizar la absoluta transparencia de la información que entrega al Concejo Metropolitano, así la ciudadanía también estará tranquila al utilizar este sistema de transporte", sostiene.

