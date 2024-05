Estación Quitumbe del Metro de Quito dejó de operar más de una hora

Pasadas las 18:00 del 8 de mayo de 2024, usuarios del Metro de Quito reportaron que el servicio informó que no completaría su recorrido normal de 15 paradas.

La operación se suspendió en la estación Quitumbe, en el sur, por lo que el recorrido solo llegó a la estación Morán Valverde.

En redes sociales, usuarios señalaron que permanecieron por más de 30 minutos en el interior del tren en la estación Cardenal de la Torre, también en el sur.

En los altavoces se informaba que “por motivos ajenos a nuestra voluntad, solo se brindará servicio hasta la estación Morán Valverde“.

Aproximadamente a las 19:00, en su cuenta de X, la Empresa Metro de Quito informó que debido a un incidente operacional en uno de los cambios de vía, la flota está operando desde la Estación Morán Valverde hasta Labrador, en ambos sentidos. "No está disponible la Estación Quitumbe", decía la publicación.

"¿Qué significa "incidente operacional en uno de los cambios de vía"?", cuestionó la usuaria Geomar Tenezaca. "Por favor mañana si estará habilitada la parada Quitumbe", comentó otra internauta.

A las 19:25 del 8 de mayo, la institución mencionó que se retomó la operación en la estación Quitumbe. "Nos encontramos atendiendo con normalidad en toda la línea", aseguró.

Este nuevo incidente se suma al del 21 de marzo pasado cuando se presentó una falla en el sistema de comunicaciones, lo que obligó a suspender el servicio por varias horas.

Nos encontramos atendiendo con normalidad en toda la línea. pic.twitter.com/TUerIT2RUc — Metro de Quito (@MetrodeQuito) May 9, 2024

Días después del hecho, el alcalde Pabel Muñoz dijo que “es una preocupación” que se registren ese tipo de inconvenientes, que generan malestar en los ciudadanos.

En la plataforma X, los usuarios reclamaban que no fueron alertados de la falla en las filas antes de hacer el pago para ingresar a los andenes. También se quejaron de que no les devolvieron el pasaje, pese a que no les brindaron el servicio.

