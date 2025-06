Parqueo indebido se dispara en Quito; Cumbayá entre las zonas más afectadas

El problema de los vehículos mal estacionados en Quito ha escalado a niveles preocupantes en lo que va del año. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), entre enero y mayo de 2025 se registraron 25.168 infracciones por mal estacionamiento, una cifra que casi duplica los 12.672 casos del mismo periodo en 2024.

El centro de Cumbayá, además del Centro Histórico, son algunos de los sectores más afectados, donde el crecimiento comercial, la cercanía a centros educativos y la falta de cultura vial se combinan para generar una situación que se está tornando insostenible.

Verónica Quishpe, dueña de un negocio en la calle María Angélica Idrobo, en Cumbayá, sostiene que los problemas de movilidad son constantes, especialmente durante los horarios de clases universitarias. “Los autos se parquean en cualquier parte, se quedan por horas. Mis clientes no tienen donde detenerse ni por un minuto. Me toca salir del local y entregar los pedidos en la calle”, comenta.

Las escenas se repiten cada día: autos estacionados sobre las veredas, bloqueando garajes, en curvas y pasos peatonales. Las calles unidireccionales del sector pierden su funcionalidad y los peatones deben compartir la calzada con los vehículos. “Las veredas aquí ya son estrechas y además se suben los carros. En la mañana es imposible moverse”, confirma la dueña de otro negocio cercano.

En redes sociales, Shirley Chávez alertó que en la calle Juan León Mera y del Establo, en Cumbayá, la invasión de autos mal estacionados es constante. En X señaló que todos los días hay carros detenidos a ambos lados y solo queda medio carril para circular.

Un problema que se extiende

La situación no es exclusiva de Cumbayá. En Tumbaco, Daniel Aymacaña, quien tiene un local comercial en la avenida Gaspar de Carvajal, enfrenta los mismos inconvenientes. “Se parquean en ambos lados, el tráfico no fluye. Y lo peor, hay zonas que parecen parqueaderos pero no están bien señalizadas, entonces la gente recibe multas sin entender por qué”.

Zona azul sin rotación

La zona azul en Cumbayá, que en teoría debería garantizar una rotación de parqueo cada dos horas, tampoco está funcionando como debería. Jorge Estrada, director de Asuntos Judiciales de la AMT, señala que el incumplimiento del tiempo límite es frecuente. Muchos conductores se quedan más de las dos horas permitidas, lo que impide que otros usuarios accedan al parqueo. “Esto colapsa una zona que ya es altamente comercial”.

En Cumbayá, Tumbaco y el Centro Histórico es común este tipo de infracción. Foto: Ángelo Chamba

Estrada admite que si bien se han emitido más citaciones que en 2024, porque también hay más controles, la sanción pecuniaria es baja.

¿Cuál es la multa por estacionarse en sitios prohibidos?

Se trata de una contravención de tránsito de sexta clase, que tiene una multa equivalente al 10 % de un salario básico unificado. Sin embargo, si se cancela dentro de los 20 días posteriores a la notificación, se concede un 50 % de descuento. La sanción no establece una reducción de puntos, lo que genera, en cierta forma, una “actitud relajada por parte de los conductores”.

Además, el funcionario explica que la retención de vehículos por mal estacionamiento, establecida en el inciso 5 del artículo 391, no se ejecuta de manera sistemática, debido a la limitada capacidad en los patios municipales. “Si retuviéramos todos los autos por esta infracción, los patios colapsarían. Hacemos una ponderación, se prioriza la retención en casos de siniestros de tránsito”, dice.

Corresponsabilidad ciudadana

Para Estrada, el efecto acumulativo de estas infracciones es evidente, con tráfico lento, congestión constante, dificultad para circular en bicicleta, obstáculos para personas con discapacidad y una sensación generalizada de caos vial.

La AMT reconoce que el control ha aumentado, pero también hace un llamado a la corresponsabilidad. Menciona que si la ciudadanía no entiende que estacionarse mal afecta a todos, no se generará un cambio.

Frente a la compleja situación en cuanto a movilidad en el valle de Tumbaco, los moradores piden que se concreten intervenciones urgentes, como modificaciones del sentido de las vías en ciertas zonas y una correcta y visible señalización.

