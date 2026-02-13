Parque Bicentenario sin luz: denuncian riesgo por luminarias apagadas en Quito

La gente usa las distintas rutas del antiguo aeropuerto para entrenarse desde tempranas horas y teme riesgos por la oscuridad

Los senderos y la pista del exaeropuerto Mariscal Sucre son un espacio habitual para deportistas y aficionados. (Foto referencial).

Con sus 105 hectáreas, el Parque Bicentenario, en el norte de Quito, es uno de los principales espacios utilizados por ciudadanos que practican ciclismo, trote o caminatas desde tempranas horas. Sin embargo, en los últimos días los usuarios han reportado fallas en varias luminarias que han dejado sectores sin iluminación, situación que reduce la visibilidad, incrementa la percepción de inseguridad y ha motivado pedidos a la Empresa Metropolitana de Obras Públicas (Epmmop) para que realice una pronta inspección y reparación del sistema eléctrico del lugar.

El parque está abierto de 05:00 a 19:00, por lo cual el alumbrado es imprescindible para que la gente pueda recorrer las rutas y senderos con tranquilidad. El usuario Ramiro Ordóñez reportó a través de su cuenta de la red social X que si bien no todas las luminarias estaban apagadas, muchas de ellas sí y eso se convertía en un peligro para quienes corren en el lugar desde primera hora de la mañana.

@ElectricaQuito Así se encuentran las luminarias de un sector del parque bicentenario a las 5am no están todas apagadas,pero un número importante de ellas no encienden lo que es peligroso para quienes corremos a esa hora @ObrasQuito @AVAstudillo @WilsonMerinoR @mikeaulestia pic.twitter.com/urPiMZp9bQ — Ramiro Ordoñez (@RamiroFOC) February 11, 2026

Quejas constantes de los usuarios

Esta no es la primera vez que un inconveniente como este ocurre. El pasado 16 de enero, el usuario Mauricio Rodríguez escribió en su cuenta de X que de 351 luminarias que contabilizó en el circuito externo del parque La Carolina, 269 estaban apagadas o sin funcionar y solo 82 estaban encendidas. Eran las 05:30 y por ello mostró su preocupación, sobre toto tomando en cuenta que los deportistas aficionados suelen usar el parque a partir de las 05:00.

Tanto en esa oportunidad como en el caso del parque Bicentenario, los usuarios etiquetaron a la Empresa Metropolitana de Obras Públicas (Epmmop) y a la Empresa Eléctrica Quito. En ambos casos, la Epmmop respondió por la misma vía. En La Carolina se informó que el equipo técnico reparó una falla en un circuito del sistema eléctrico del parque y un día después las luminarias estaban reparadas.

En cuanto al Bicentenario, la empresa agradeció el reporte y ofreció enviar un equipo técnico para realizar una inspección y solucionar el requerimiento. EXPRESO contactó a la Epmmop para saber por qué ocurrían estos inconvenientes, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

