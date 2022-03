Los municipios de Rumiñahui, Mejía, Otavalo e Ibarra reciben a los conductores quiteños que necesitan cumplir de forma urgente con la revisión técnica vehicular, un paso previo para obtener la matriculación.

Se trata de un servicio temporal, ya que el Municipio de Quito reanudará la revisión técnica desde julio.

En estas cuatro ciudades serán recibidos únicamente los propietarios que requieran realizar transferencias de dominio, es decir cambiar la titularidad de un auto tras venderlo, ya que la ley otorga un plazo de 30 días.

Esteban Rivadeneira, quien se dedica a la compra y venta de vehículos, asegura que la suspensión de la revisión le ha afectado. “En el cambio de dominio se pierde un día. Debo acompañar a los nuevos dueños porque yo ofrezco el servicio completo”.

A los municipios también pueden ir los conductores que no acudieron a la revisión técnica en 2021. Son 12.000 autos y 43.722 vehículos de transporte público comercial y de carga los que no han pasado la revisión y por lo tanto no están matriculados, según la Agencia Metropolitana de Tránsito.

La Ley de Tránsito permite que la revisión se efectúe en cualquier municipio del país. Pero en el caso de Quito, buscan firmar un convenio con el Gobierno Autónomo de Rumiñahui, para definir horarios extendidos y designar un día para los propietarios quiteños.

Las nuevas disposiciones se aplicarán hasta que la Agencia Metropolitana de Tránsito contrate a una nueva empresa que preste el servicio de revisión.

Por ahora el Municipio no tiene un contrato vigente y las dos compañías que lo hacían, Operadoras Danton S. A. y Consorcio ITLS, están en un proceso de liquidación, ya que sus contratos finalizaron en 2017. Durante la administración del alcalde depuesto Jorge Yunda, se mantuvo el servicio mediante convenios de pago, lo que fue criticado por los concejales.

La liquidación con estas empresas se lleva a cabo con la mediación de la Procuraduría General y una comisión de apoyo formada por especialistas. Todavía no se establece el monto que deberá pagar la ciudad.

Exonerados

Los vehículos nuevos y matriculados por primera vez en 2022 estarán exonerados de la revisión técnica vehicular, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Esto es para todo tipo de transporte: bus, camioneta, motocicleta, transporte comercial, etc.

Camiones

Los automotores de transporte público y comercial, como buses o camiones, deberán acudir a la revisión técnica vehicular en cualquiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país. La mayoría de estos funcionan a diésel, que a su vez es el combustible que más contamina el ambiente.

Calendario

Los vehículos que fueron matriculados en 2021 deberán cumplir con la revisión técnica desde julio, según el nuevo calendario. Los que tienen placas terminadas en 1 y 2 inician en ese mes. Las placas en 3 y 4 deben hacerlo en agosto; 5 y 6, en septiembre; 7 y 8, en octubre; y 9 y 0, en noviembre.