Pabel Muñoz y comitiva visitaron Bogotá para conocer gestión de Festival Cordillera

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, asistió al Festival Cordillera en Bogotá. Hay expectativa por medidas ante protestas

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, no emitió su informe semanal este 15 de septiembre de 2025, a diferencia de otros lunes.

El Municipio de Bogotá informó que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y seis funcionarios del cabildo visitaron la capital colombiana para conocer el modelo de gestión del Festival Cordillera "y recorrer los principales escenarios donde se realizan los grandes espectáculos" en esa ciudad.

(Te invitamos a leer| Transportistas de carga bloquean el acceso sur a Quito por la Panamericana Sur)

Según un comunicado de prensa, Muñoz y sus colaboradores tenían previsto cumplir una agenda en la capital colombiana desde el sábado 13 hasta este martes 16 de septiembre de 2025. Generalmente, el alcalde de Quito suele emitir su informe semanal en el programa Frecuencia quiteña los lunes, pero este día no se presentó.

Sin embargo, desde el municipio señalaron que Muñoz ya se encontraría en Quito, pues habría llegado a las 08:30 de este lunes. Se aseguró que el martes 16 ofrecería una rueda de prensa. Pero, al contrario de otros viajes, el alcalde no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales.

Este lunes existía expectativa sobre eventuales medidas que podría disponer el alcalde Muñoz por las afectaciones del tránsito que se han presentado en la ciudad, ante las protestas por la eliminación del subsidio al diésel.

La Panamericana Sur se mantiene inhabilitada; pasajeros optan por caminar Leer más

Al respecto, el concejal Michael Aulestia se pronunció y recordó que las personas que paralicen el servicio público podrían enfrentar una pena de privación de libertad de hasta tres años. Hasta las 13:12 el municipio no emitía ningún comunicado.

EXPRESO consultó sobre el estado de la movilidad en Quito y desde la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicaron que el cabildo monitorea la situación del flujo vehicular en la ciudad a través de cámaras y con los recorridos de los agentes civiles. Si se presentan percances, se anuncian en redes sociales.

¿Para qué viajó Muñoz a Bogotá?

De acuerdo con información de la Alcaldía bogotana, Muñoz estuvo acompañado por el secretario de Cultura, Jorge Cisneros; el director de promoción de Quito Turismo, Rubén Lara; el asesor del burgomaestre, Alberto Sánchez; el director de Cultura en espacio público, Pablo Benítez; la coordinadora de Comunicación de Cultura, Carla Coronel; y el productor del Quito Fest, Rodrigo Padilla.

Allí, Muñoz y su comitiva tenían previsto "conocer cómo la ciudad (Bogotá) gestiona y promueve el sector cultural, los eventos y los espectáculos, con el propósito de identificar experiencias y buenas prácticas que puedan ser replicadas".

Quito: Volquetas suspendieron el paso en avenida Simón Bolívar, en Carapungo Leer más

En ese marco, el alcalde asistió al Festival Cordillera, un concierto que en este año contó con la participación de artistas como Fito Páez, Zoé e Illya Kuryaki & The Valderramas, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Panteón Rococó, entre otros.

Para Bogotá, la visita del alcalde de Quito "representa una oportunidad estratégica para fortalecer los lazos de colaboración entre ambos destinos y avanzar en la construcción de futuras alianzas y proyectos conjuntos de promoción internacional", señaló esa municipalidad en su comunicado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!