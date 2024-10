Pabel Muñoz pide que Quito tome duchas de 4 o 5 minutos: "bajemos el consumo"

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, pidió a la ciudadanía que reduzca el consumo de agua y recomendó a las personas que disminuyan el tiempo y líquido que usan para bañarse. "Que una ducha no tome más de cuatro o cinco minutos", manifestó.

Muñoz hizo ese pedido la tarde del viernes, luego de la reunión del Comité de Crisis del Municipio de Quito, frente al anuncio del Gobierno de Daniel Noboa. El régimen dispuso que los cortes de luz en el Ecuador aumentaban de ocho a catorce horas diarias, desde el 25 de octubre de 2024.

El funcionario señaló que si no se reduce el consumo de agua, la Alcaldía podría implementar una política de restricción de agua como lo instauraron las autoridades en la capital colombiana, Bogotá.

Reducir tiempo para ducharse

"Es esencial que bajemos el consumo de agua. Hoy no tenemos que hacer recortes significativos, pero si seguimos consumiendo agua al ritmo que se lo hace en los barrios de Quito podríamos tener una política de restricción como la de Bogotá. No consuma agua más allá de lo indispensable, que una ducha no tome más de cuatro o cinco minutos. No lave el carro", recomendó.

Hemos definido una serie de acciones ante la crisis energética, conoce cuáles son: pic.twitter.com/MQCNm1l8Rh — Pabel Muñoz L. (@pabelml) October 26, 2024

Racionamientos de agua se retoman

El Municipio reculó en un anuncio sobre la supuesta suspensión de los apagones en las estaciones de bombeo de agua, como lo había requerido al Ministerio de Energía, para evitar que los barrios de zonas altas de la ciudad se queden sin el líquido vital. En horas de la tarde de ese jueves volvió a implementar los racionamientos del agua.

Al respecto, Muñoz indicó el viernes que se toman medidas porque "si nos quitan la luz no podemos bombear y cuando se restablece nos puede tomar la restitución hasta tres días". Ante ese panorama, anunció estas medidas:

Invertir 2,2 millones para comprar 52 generadores eléctricos y así abastecer a los barrios de las zonas altas.

Se adquirirán cuatro tanqueros por 650 mil, para aumentar la flota a 10 unidades, de los cuales seis dotarán de agua en las zonas altas.

Solicitar a la Empresa Eléctrica que no se corte la luz en las estaciones de bombeo de agua.

Las autoridades monitorean la situación de la provisión de los servicios de agua, pues no está previsto que se presenten lluvias en la ciudad.

