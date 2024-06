Organizaciones exigen información sobre Complejo Ambiental para basura de Quito

La ciudad de Quito genera diariamente 2.200 toneladas de residuos, de los cuales más del 75% podría aprovecharse mediante reciclaje, compostaje u otras alternativas sostenibles. Sin embargo, menos del 10% de estos residuos son recuperados actualmente.

Ante este escenario, el Municipio de Quito ha propuesto la construcción de un Complejo Ambiental, una iniciativa que ha generado gran expectativa pero también preocupaciones e interrogantes por parte de diversos sectores de la sociedad civil.

El 5 de junio, en el marco del Día del Medio Ambiente, alrededor de 20 organizaciones de la sociedad civil enviaron un manifiesto al Municipio solicitando información clara y oportuna sobre el proyecto.

María Elena Rodríguez, coordinadora del Cabildo Cívico, resalta la principal preocupación: la falta de transparencia por parte de las autoridades. Junto a otras organizaciones, buscan conocer los criterios del diseño del modelo de gestión de residuos.

Rodríguez señala que "el complejo ambiental es uno de los proyectos más importantes del Municipio, pero hay propuestas como incinerar basura, lo que genera graves afectaciones a la salud".

Según el manifiesto insta al Municipio a diseñar e implementar un modelo de gestión de residuos sólidos que responda a la realidad y necesidades específicas de Quito. Este modelo debe integrar a: Recicladores asociados y no asociados, que operan dentro y fuera del Complejo Ambiental y las estaciones de transferencia.

Estrategia potente de recuperación de residuos: con y para recicladores de base, gestores de residuos orgánicos y demás actores involucrados en la gestión de residuos de la ciudad. Las autoridades deben transparentar las implicaciones de las "tecnologías de valorización energética" que planean implementar, ya que estas pueden esconder soluciones ineficaces como el coprocesamiento y la incineración, prohibidas por las normativas vigentes.

Según la representante de Cabildo Cívico ya han mantenido reuniones con la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS EP) pero dice que aun no está claro el tratamiento que se le va a dar los residuos "Los colectivos sociales no van a estar de acuerdo en que se haga un proyecto si este no va ser sostenible".

El alcalde Pabel Muñoz confirmó que la construcción se realizará a la par del fin de operaciones de los otros depósitos. "En 30 meses, el Relleno Sanitario El Inga y el nuevo cubeto 11 estarían sin recibir material y se debería avanzar en la construcción del Nuevo Complejo Ambiental", manifestó Muñoz el pasado 15 de abril. La construcción del nuevo complejo ambiental podría concretarse en el 2027.

