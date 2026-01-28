Operativos contra motos en Quito: ¿Cuántos siniestros involucran a estos vehículos?

Quito intensifica controles a motocicletas: 422 motos retenidas y más de 2.000 citaciones en enero

422 motos retenidas en 88 operativos de control ejecutados por la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito.

Entre el 1 y el 26 de enero de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito ejecutó 88 operativos de control a motocicletas en distintos puntos de la ciudad, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial y reducir los siniestros de tránsito.

Más de 400 motocicletas retenidas en enero

Los controles se concentraron principalmente en las administraciones zonales de Calderón (17 operativos), La Delicia (14), Eloy Alfaro (10) y Quitumbe (10). También se realizaron intervenciones en Eugenio Espejo (8), Manuela Sáenz (5), el eje Simón Bolívar (3), Los Chillos (2), Tumbaco (2) y en los circuitos rurales de El Quinche, Guayllabamba y San Antonio (1).

Como resultado de estos operativos, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) retuvo 422 motocicletas y emitió 2.044 citaciones por diversas infracciones a la normativa vigente.

De este total, 65 sanciones corresponden a la circulación de dos o más personas en motocicleta, infracción que conlleva una multa de $ 72.30, conforme a la legislación actual.

Conductas de riesgo que ponen vidas en peligro

La AMT reiteró que estos controles buscan frenar el incremento de siniestros viales que involucran motocicletas.

En lo que va del 2026, se registran 11 personas fallecidas en hechos de tránsito relacionados con este tipo de vehículos en Quito, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades.

Además, el pasado 8 de enero, la AMT informó que durante el 2025 realizaron operativos simultáneos en la ciudad, se emitieron 15.265 citaciones por distintas infracciones de tránsito. Entre las causas más recurrentes de sanción se identificaron: circular por sitios no permitidos, no utilizar casco de seguridad, realizar cambios bruscos de carril, invadir vías exclusivas para ciclistas y la instalación de sirenas o balizas no autorizadas en motocicletas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito ratificó su compromiso de mantener y reforzar los operativos de control e hizo un llamado a los motociclistas a respetar las normas de tránsito, utilizar correctamente el casco de seguridad y cumplir con la capacidad permitida, como medidas clave para reducir los siniestros viales y salvar vidas.

