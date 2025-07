Obra en Guápulo genera polémica por afectación ambiental y riesgo a deslaves

Hace apenas un mes, el Municipio de Quito, liderado por el alcalde Pabel Muñoz, junto a representantes barriales de Guápulo, definió una hoja de ruta para enfrentar los principales problemas del sector: riesgos naturales, movilidad, servicios básicos y ordenamiento urbano. Fue un ejercicio participativo que buscaba dar respuesta a décadas de abandono en esta parroquia del centro-oriente capitalino.

Pero mientras los compromisos adquiridos aún están en proceso de implementación, una nueva construcción en la ladera del barrio ha generado alarma y una ola de cuestionamientos por parte de la comunidad. La obra, que se levanta sobre un terreno de pendiente pronunciada, se ubica en una zona identificada como frágil, tanto por su ecosistema como por su historial de deslizamientos y movimientos en masa.

En el eje de gestión de riesgos, la Dirección de Riesgos y la Administración Zonal Manuela Sáenz identificaron 66 predios dentro de zonas de amenaza. En ese diagnóstico se incluyeron descargas clandestinas de aguas residuales hacia la quebrada de Guápulo, seis viviendas inhabitadas y taludes con alto grado de vulnerabilidad por erosión. Una de las posibles soluciones en análisis es la ampliación del colector para mitigar riesgos hídricos.

Vecinos denuncian tala y movimientos de tierra



Sin embargo, para Jaime Prado, presidente del Cabildo de Guápulo, existe una evidente contradicción entre los informes técnicos municipales y las licencias entregadas. “Si el Municipio sabe que es una zona de riesgo, ¿por qué permite que continúe la obra?”, cuestionó

Prado recordó que durante la administración del exalcalde Paco Moncayo se suspendió una construcción similar, luego de que se registraran deslaves. “Se desbancó parte de la ladera para levantar unos edificios y eso provocó derrumbes. Hoy advertimos que puede volver a pasar lo mismo”, recalcó.

El dirigente barrial también señaló la falta de acción frente a denuncias comunitarias. Asegura que tras alertar a la Agencia Metropolitana de Control, lo único que se ofreció fue una inspección. “Pero eso no basta. Están vulnerando las áreas verdes. Aunque tengan permisos, deben proteger el entorno natural”, insistió.

Guápulo no solo es una zona con riesgos geológicos. Su valor patrimonial y ecológico también ha sido ampliamente reconocido. En el pasado, se suspendió una obra en el centro del barrio por afectar construcciones históricas. Prado se pregunta por qué en esa ocasión se actuó con firmeza y ahora, ante un caso similar, no hay una respuesta igual de contundente.

Sonia Arregui, abogada y vecina del sector, ha seguido de cerca el caso. Relató que la empresa constructora inició las gestiones en octubre de 2024, cuando pidió autorización a un conjunto residencial cercano. En enero de 2025 ya contaban con licencia de construcción, pese a que el predio formaba parte de una zona históricamente considerada de conservación ecológica.

“La sorpresa fue aún mayor cuando, en diciembre de 2024, se nos informó que ese terreno ya no constaba como parte del área protegida. Desde febrero comenzaron a talar árboles y a mover tierra, sin que el Municipio diga nada”, denunció Arregui.

Agregó que los trabajos se han extendido hacia un predio contiguo sin permisos. “Tienen autorización para construir en un terreno, pero están talando y excavando en otro sin respaldo legal”, sostuvo.

A lo largo de la avenida de Los Conquistadores, en el sector de Guapulo han tenido que colocar geomantos para evitar nuevos deslizamientos de tierra. Gustavo Guamán

Estamos moviendo tierra para colocar una malla de protección. No botamos escombros. Todo está planificado para no afectar la ladera Camilo Burbano arquitecto y socio del proyecto inmobiliario

La constructora responde: “Tenemos todos los permisos”



Camilo Burbano, arquitecto y socio del proyecto inmobiliario, defendió la legalidad de la obra. Aseguró que cuentan con todos los permisos municipales, incluido el plan de seguridad, y que la construcción fue aprobada a inicios de 2025. Según explicó, el proyecto contempla la edificación de un conjunto habitacional en un terreno de 1.700 metros cuadrados, con un frente de 50 metros. Se espera culminarlo en 18 meses.

“Estamos moviendo tierra para colocar una malla de protección. No botamos escombros. Todo está planificado para no afectar la ladera”, sostuvo Burbano. Frente a las críticas por la tala de árboles, aclaró que el terreno vecino (donde sí hubo intervención sin autorización) no forma parte del proyecto.

“La molestia comenzó por lo que ocurrió en el terreno contiguo. Pero eso no tiene relación con nosotros”, puntualizó.

Para Rocío Bastidas, vocera del Cabildo Cívico, este caso refleja una preocupante tendencia: el uso de mecanismos administrativos para permitir construcciones en zonas que antes estaban protegidas.

“Guápulo es una zona afectada por movimientos en masa. La tierra es floja. Y sin embargo, modifican el uso de suelo para permitir edificaciones de hasta dos pisos, cuando deberían ser áreas intangibles”, argumentó.

Bastidas cuestionó que se priorice la expansión inmobiliaria sobre la conservación ambiental y patrimonial. “Están cambiando las normas para dar paso a proyectos que rompen con la protección ecológica y cultural del barrio”, lamentó.

Este Diario solicitó un pronunciamiento a la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, pero hasta el cierre de esta edición no se pudo concretar la entrevista con el vocero, por temas personales.

Los vecinos exigen que, más allá de inspecciones puntuales, se suspenda de inmediato cualquier obra que ponga en riesgo la ladera y que se revise a fondo el proceso de licenciamiento.

