Nuema: ¿Cómo llegó a ser en uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica?

El restaurante quiteño, Nuema, lleva a Ecuador por primera vez al ranking de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica que reconoce la excelencia y la diversidad del escenario gastronómico de la región en uno de los períodos más desafiantes para la industria de restaurantes a nivel mundial.

El anuncio de la lista tiene como objetivo ayudar a los restaurantes a entrar en la siguiente etapa de recuperación tras la crisis generada por la emergencia sanitaria.

Pero, ¿cómo llegó Nuema a este ranking?

Ubicado en las calles Junín y Juan Pio Montúfar, el centro histórico de Quito, Nuema es un proyecto gastronómico ejecutado por los cocineros Alejandro Chamorro y Pía Salazar, y que nació hace seis años bajo el concepto de demostrar la biodiversidad ecuatoriana bajo una perspectiva contemporánea y vanguardista.

Su propuesta es un menú degustación, que cambia y se adapta a la temporada, “tratando de resaltar lo que nos hace diferentes como ecuatorianos adaptando nuestra filosofía a los productos, de manera que la idea de localidad tome sentido”.

Los mariscos forman parte importante de algunos de sus platos, en busca de resaltar los sabores costeños con adhesiones de otros productos locales que se fusionan para mantener el concepto moderno de su restaurante, pero con un enfoque local.

Claro está que los productos de la región andina del país no se podían quedar de lado en la cocina de Nuema. Los granos, tubérculos y otros vegetales provenientes de este lado del país, son protagonistas de muchas de sus obras culinarias que dan muestra de su moderna propuesta gastronómica local.

Los exóticos productos amazónicos, como los famosos chontacuros- también están presentes en las cocinas del también galardonado como el mejor restaurante de Ecuador por Latin America's 50 best restaurants.

Esta es la primera vez que un restaurante ecuatoriano entra en la prestigiosa lista, elaborada por la academia de Latin America’s 50 Best Restaurants, compuesta por más de 250 miembros regionales con derecho a voto, cada uno de los cuales es escogido por su opinión experta sobre el panorama de los restaurantes de América Latina.

Con Nuema, Ecuador ocupa el puesto 48 en el ranking, encabezado por la parrilla del barrio de Palermo en la capital argentina, Don Julio, que asegura su estatus como el Mejor Restaurante de América Latina.

Por otro lado, Perú es el país con el mayor número de establecimientos en la lista de 2020, con 11 restaurantes, incluyendo Mayta, que ha recibido el Highest Climber Award. Argentina lo sigue de cerca con 10, adicionando dos debutantes con El Preferido de Palermo y Osaka, ambos ubicados en Buenos Aires.

OTROS RESTAURANTES DE ECUADOR GALARDONADOS

Además de Nuema, The World’s 50 best también reconoció a otros cuatro restaurantes ecuatorianos en su serie El Espíritu de América Latina: Anker by Urko, en Quito; El Salmés gastro picantería, en Quito; Dos Sucres, en Cuenca, y Muyu, en Galápagos.

El espíritu de América Latina es un grupo de restaurantes, sin ranking, que han tenido un impacto positivo en sus comunidades y cocinas locales.