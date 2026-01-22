Metro de Quito busca empresas para publicidad y locales comerciales

A mediados de enero, la Empresa Metro de Quito organizó tres talleres, según las temáticas en las que las empresas pueden participara para realizar alianzas estratégicas.

La Empresa Metro de Quito realizó convocatorias para tres talleres de difusión de los procesos asociativos en telecomunicaciones, publicidad y explotación de espacios comerciales. Según la entidad, 50 empresas interesadas en participar asistieron a estos encuentros.

En estos talleres, realizados entre el 12 y 14 de enero de 2026 se informó a los ejecutivos sobre las condiciones y requisitos actualizados que constan en el nuevo Reglamento de Asociatividad de la Empresa Metro de Quito.

Según informó la institución este jueves 22, el proceso de difusión continuará abierto para que otras empresas interesadas puedan participar en estos negocios a futuro.

Aunque la empresa municipal dijo a EXPRESO que los detalles para aplicar constan en la Resolución No. DEPMMQ-042-2025 del 28 de noviembre de 2025, este Diario no encontró el documento en la biblioteca de la página web del Metro de Quito y no estaba disponible en el portal.

¿Cómo se realizó la convocatoria para participar en el Metro?

La entidad explicó que para realizar los talleres se difundieron las convocatorias a través de la página web de la empresa y de sus redes sociales. Además, "se realizaron acercamientos con empresas de las ramas requeridas y aquellas que anteriormente presentaron iniciativas externas para los proyectos asociativos, al amparo de una resolución anterior".

Es decir que, con las firmas que mostraron su interés antes, se armó una base de datos y fueron contactadas nuevamente, para que participen si así lo deseaban, con las nuevas reglas.

Los siguientes pasos

Conexión del Valle de Tumbaco con el Metro de Quito: retos de la movilidad Leer más

Luego de los talleres, las empresas interesadas podrán presentar sus iniciativas, bajo los requisitos que constan en el Reglamento de Asociatividad.

Luego, Metro de Quito revisará las propuestas y seleccionará aquellas que se consideren más convenientes, de acuerdo con los intereses de la institución.

Posteriormente, el Directorio de la empresa revisará y aprobará las iniciativas y abrirá una convocatoria a concurso público, que terminará con la adjudicación a las empresas ganadoras, para que se firmen los contratos y se ejecuten las alianzas.

¿Para qué servirán estas alianzas estratégicas?

Los contratos se firmarán en tres áreas: en telecomunicaciones, para que los usuarios de telefonía celular puedan tener señal para llamadas, conectividad WiFi y otros servicios en las estaciones del Metro. En cuanto a publicidad, se trata de vallas, pantallas, activaciones comerciales y otros anuncios y, en explotación, se rentarán espacios comerciales (locales) de distinta índole.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!