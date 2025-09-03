Metro de Quito app: Formas de acceder al pago

El Metro de Quito ofrece una aplicación para que los usuarios cuenten con varias formas de pago digital

Los usuarios pueden descargar la aplicación del Metro de Quito para pagar la tarifa y viajar en el sistema.

Olvídese de las filas y del efectivo. Con la nueva aplicación del Metro de Quito, los usuarios pueden recargar su tarjeta, pagar su pasaje y acceder al tren en segundos, todo desde su celular. Así funciona esta herramienta que promete transformar la forma de movilizarse por la capital.

(Te invitamos a leer| En Quito, un profesor cobraba dinero a cambio de supuestos nombramientos)

La 'app' del Metro de Quito, disponible para Android y iOS, es la herramienta oficial para la compra de pasajes y la recarga de saldo sin acudir a un punto físico. Con esta plataforma, los usuarios pueden gestionar sus viajes de forma más rápida y segura.

Primero, puede descargar la aplicación oficial del Metro de Quito, disponible de forma gratuita en:

Google Play Store para teléfonos Android.

App Store para dispositivos iOS.

Para instalarla, busque “Metro de Quito”, verifique que el desarrollador sea el operador oficial del sistema y presione Descargar.

Una vez instalada, siga las instrucciones para registrarse con su cédula y correo electrónico. Una vez activada la cuenta, el usuario puede vincular su tarjeta del Metro o generar un código QR para acceder directamente a las estaciones.

Formas de pago disponibles para viajar en el Metro de Quito

1. Recarga en línea

Desde la aplicación, elegir la opción “Recargar saldo”.

Ingresar el valor deseado y pagar con tarjeta de crédito, débito o banca en línea.

El saldo se acredita de forma inmediata.

2. Recarga presencial con la aplicación

Acudir a los puntos de recarga en estaciones o establecimientos autorizados.

Presentar el número de usuario o el código QR generado en la 'app' para acreditar el pago.

3. Pago directo con QR

Si ya tiene saldo, abra la aplicación y genere un código QR.

Escanéelo en los validadores de ingreso para acceder al servicio.

Ventajas del uso de la aplicación

Evita cargar efectivo.

Permite recargar en cualquier momento y lugar.

Facilita el control del saldo y de los gastos de transporte.

Reduce tiempos de espera en las boleterías de las estaciones.

Con la aplicación oficial, el Metro de Quito busca modernizar el servicio de transporte público en la ciudad. La gestión digital de la tarjeta no solo agiliza el acceso, sino que también ofrece más seguridad y comodidad para los usuarios.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!