Mientras en la estación Quitumbe del metro, en el sur de Quito, las largas filas de usuarios para comprar un boleto con código QR y movilizarse hacia su destino han sido la gráfica de los dos primeros días de operaciones de este sistema subterráneo de transporte, en otras estaciones como la de San Francisco, en el Centro Histórico, la afluencia de usuarios fue menor y varios usuarios pasaron sin pagar el pasaje, pues la impresora no funcionó.

Los funcionarios municipales dejaron que la gente siga, pues el tren se aproximaba a llegar y las máquinas que emiten los boletos no reaccionaban.

En esa estación no hubo filas para embarcarse, pero sí una gran descarga de pasajeros que viajaron desde Quitumbe hasta ese sector en 15 minutos. Los usuarios, en su mayoría funcionarios públicos y privados que trabajan en el casco colonial, indicaron que el tiempo de recorrido es una gran ventaja, pues antes el mismo recorrido, en una unidad del Trolebús (Quitumbe - Plaza de Santo Domingo o Ecovía (Quitumbe - La Marín) duraba entre 40 y 50 minutos.

Sin embargo, el gran inconveniente sigue siendo el sistema de recaudación. En San Francisco, por ejemplo, estuvo habilitada una ventanilla y uno de los lectores no reconocía el código QR de los boletos. Este no fue un inconveniente, pues había otros seis habilitados y la cantidad de usuarios no era masiva, pero esta dificultad también pasa en las paradas del sur, donde se llenan los trenes, con alrededor de 1.200 pasajeros en cada uno.

Filas. Las espera de los pasajeros fue menor, en relación al primer día Gustavo Guamán

Ya en el tren, la aglomeración fue disminuyendo conforme el recorrido avanzaba hacia la estación Labrador, en el norte, y el tema de conversación entre conocidos y compañeros ocasionales de recorrido fue el “caos” que está provocando la compra de boletos.

“No tiene sentido que la ruta desde El Recreo hasta El Labrador dure 20 minutos y que hacer la fila para pagar el pasaje demore otros 20 minutos, aunque ayer la demora fue mayor, entre media hora y 40 minutos”, dijo Catalina Romero, usuaria.

El gerente del Metro, Efraín Bastidas, admitió, en declaraciones para la prensa que solo se capacitaron a 45 taquilleros, cuando se necesitaban al menos 10 más. A través de un comunicado el Metro informó que, “la demanda de usuarios triplicó el promedio que veníamos movilizando diariamente”.

Lleno. Los vagones de los trenes lucieron abarrotados en la tarde, desde la estación El Labrador Gustavo Guamán

Frente a los inconvenientes, el alcalde electo, Pabel Muñoz, manifestó su malestar escribiendo: “basta de improvisar”, agregó “que las autoridades del Municipio minen más su credibilidad no es de mi incumbencia, pero no puedo permitir que afecten la esperanza y la confianza del Metro de Quito”.

En la tarde, a las 16:40, el “caos” vuelve a ser la gráfica, pero el escenario es diferente: la estación es El Labrador, en el norte, donde se concentra la gente que busca llegar al sur después de cumplir sus labores o jornadas de estudios.

Muñoz agregó que, “el Metro debería mover 400 mil personas al día, ese es el pronóstico, si empiezan a tener fallas con 25 mil es evidente que no están preparados”.