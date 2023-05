Quito: Santiago Guarderas y el legado complicado que deja

Faltan 13 días para que Quito cambie de gobierno municipal y las expectativas en algunos ciudadanos son altas, pero en otros no pasa de un mero formulismo político, casi inadvertido. Lo cierto es que con la llegada de la nueva administración, a cargo de Pabel Muñoz, alcalde electo el 5 de febrero pasado, surgen dudas sobre la gestión que se hizo en la época Yunda - Guarderas.

¿Cuántas obras de relevancia se ejecutaron durante ambas alcaldías, la una por elección popular y la otra asumida tras la remoción de Yunda? ¿Cuántas otras se dejaron de hacer, están en proyectos y cómo afecta el desarrollo de la ciudad?

Según la Secretaría General de Planificación, hasta diciembre de 2022, a Quito se le asignó un presupuesto de USD 961.862,897, de los cuales, solo el 62,3 % se ejecutó (USD 599.422,390).

Las empresas municipales con más partida presupuestaria son la de Obras Públicas (Epmmop), con USD 232.400,387. Hasta fin de año se utilizó USD 110.478,251. Es decir, el 47,5%. Agua de Quito (Epmaps) con USD 182.618,302 de los cuales se emplearon USD 164.630,652 (90,2%).

La empresa de Transporte de Pasajeros está en tercer puesto con USD 87.943.777. La entidad logró ejecutar el 77,9%; es decir, USD 68.529.811.

Y, finalmente, para cubrir necesidades en Movilidad hubo USD 420.529,794, de los que se devengaron USD 238.637.379, es decir, el 56,7%. Pese a que la falta de dinero no es un contratiempo para la ejecución de obras, proyectos y la cobertura de otras necesidades ciudadanas, la capital simplemente no avanza.

Así lo sostiene María Samaniego, presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha, quien enfatiza en que a la ciudad le hacen falta muchas obras para que luzca como la metrópoli que es.

“El período de la Alcaldía que concluye ha sido difícil. Arrancó con pandemia que afectó a todos y luego con irregularidades políticas por el cambio de administración.

En movilidad por ejemplo hay muchas cosas en contra, como el metro que hasta ahora no funciona. Es inconcebible que con el costo tan elevado que implica siga sin operar y peor aún que no se haya hecho una planificación completa. Esta no es la solución a los problemas de tráfico porque se necesitan hacer adecuaciones en superficie y otros trabajos, pero podrá ayudar en algo”.

La falta de planificación a la hora de ejecutar trabajos de repavimentación o bacheo de calles es otra ausencia que queda expuesta para Samaniego. “Son acciones desorganizadas, donde no sabíamos ni siquiera por dónde iban a trabajar.

Al final formaron un caos y solo se puso asfalto sobre algo que ya existía, cuando era necesario replanificar la geometría de las vías para priorizar al peatón, integrar ciclovías, arborizar aceras. Estas obras al final dan la impresión que se hacen porque hay presupuesto y hay que gastar necesariamente, pero no se basan en estándares internacionales que ya se manejan en países vecinos”, acotó.

Otra de las deudas que deja la administración de Santiago Guarderas a los capitalinos, según la presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha, es la falta de proyectos para la recuperación de quebradas, donde existen asentamientos habitacionales ilegales e incluso barrios que corren un riesgo inminente ante posibles deslaves.

Otro aspecto que también ha sido cuestionado durante esta alcaldía es el número de funcionarios que trabajan en el Municipio. Es así que el Observatorio de Gasto Público indica que el Cabildo quiteño duplica la nómina de la de Guayaquil. Al cierre de 2022 la capital contaba con más de 10.500 trabajadores en el Municipio. Este rubro también era casi tres veces más que el que maneja Loja.

Para cubrir los salarios se utilizaron USD 140 millones. Hubo un incremento del 12 % en relación a 2020 que cerró con 9.510 funcionarios. El observatorio aclara que en esta cifra de colaboradores no se incluye a quienes trabajan en las empresas públicas municipales.

Hasta marzo de 2023, la Secretaría de Planificación indica que para este período se adjudicó el mismo monto como presupuesto general (USD 961.862.897). Hasta marzo ya se ha devengado el 13.30% del total.

Sobre la “herencia” que deja Santiago Guarderas a Pabel Muñoz, el arquitecto y urbanista, Fernando Carrión agrega que “le deja más problemas que soluciones”, y se refiere al metro como una de las obras más esperadas, emblemáticas y necesaria para la capital.

“En este caso, Muñoz tiene que resolver desde el tema financiero hasta el técnico. Esta obra tiene una serie de problemas. La reactivación económica post COVID es otra deuda. No logró hacer nada y se necesita urgente. El tercer elemento que es serio es la seguridad. Quito nunca estuvo en las condiciones en las que se halla hoy en día”, dice el también catedrático.

Sobre los rubros que se asignan a movilidad y obras pública también hizo un señalamiento. “Los recursos que se destinan a estas áreas son muy altos, al extremo que se podría decir son los ejes de la inversión municipal, sin embargo hoy tenemos un problema de baches muy fuerte que tiene dos aristas, la primera el invierno que azotó este año y la segunda la poca acción de las autoridades”.

El excedente del personal que trabaja en el Cabildo es otro dilema que identifica Carrión y agrega que con eso deberá lidiar el nuevo burgomaestre. Aunque también rescata algo positivo para la ciudad y es que entra un nuevo alcalde de quien se espera tenga la suficiente visión par construir un verdadero proyecto de ciudad.