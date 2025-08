¿Qué pasa con el transporte público en Cuenca? Varios sectores no tienen servicio

Desde el lunes 4 de agosto, varios sectores de Cuenca enfrentan una disminución crítica en el servicio de transporte público. La Cámara de Transporte de Cuenca (CTC) anunció que priorizará rutas de alta demanda, mientras que zonas como Sinincay, Paccha, Llacao y Nulti han quedado prácticamente sin cobertura. La raíz del problema: una tarifa congelada desde 2018 y una flota urbana al borde del colapso.

Tarifas congeladas, buses detenidos

La tarifa actual de $ 0,30 no cubre los costos operativos, según el gremio de transportistas. Un estudio técnico realizado por la Universidad de Cuenca propone un ajuste entre $ 0,44 y $ 0,47, pero el Concejo Cantonal aún no lo aprueba. Mientras tanto, los transportistas advierten que no pueden sostener rutas no rentables y que algunas unidades serán entregadas al Municipio por falta de recursos para repararlas.

Las líneas que conectan zonas periféricas como las 9, 21, 23, 29, 31, 32, 33 y 34 operan con frecuencias de hasta 30 minutos o han sido suspendidas. Esto ha dejado a estudiantes, adultos mayores y trabajadores sin alternativas de movilidad. En contraste, rutas como la 3, 5, 7 y 12, que cubren zonas céntricas y universitarias, mantienen frecuencias de 7 a 8 minutos.

Respuesta municipal: parches temporales

El alcalde Cristian Zamora dispuso que dos buses de la Empresa Pública de Movilidad presten servicio temporal en los sectores más afectados. Además, patrullas municipales colaboran en paradas de buses para asistir a mujeres y personas vulnerables. Sin embargo, la solución es limitada y no cubre la demanda total.

El Municipio analiza subsidios focalizados mediante tarjetas personalizadas, según quintiles de pobreza del Registro Social. También se estudia la eliminación del IVA en repuestos y subsidios al combustible como medidas para aliviar los costos operativos. Pero aún no hay fecha definida para tratar el ajuste tarifario en el Concejo Cantonal.

La falta de diálogo efectivo entre autoridades y transportistas, sumada a una tarifa desactualizada y una flota deteriorada, pone en riesgo el derecho a la movilidad de miles de ciudadanos.

