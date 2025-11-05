Matriculación vehicular en Quito: la AMT habilita atención especial

¿No alcanzas a matricular tu vehículo entre semana? La AMT atenderá los sábados de noviembre. Conoce los horarios

Personal de la AMT atenderá en los centros Bicentenario y Quitumbe los sábados de noviembre.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que ampliará su horario de atención durante noviembre de 2025 para facilitar los procesos de matriculación vehicular en Quito.

Le invitamos a que lea: Bomberos rescatan a bebé expuesto al frío extremo en el nevado Cayambe

Según informó la institución este 5 de noviembre, los centros de matriculación Bicentenario y Quitumbe atenderán al público los sábados 8, 15, 22 y 29 de noviembre, con el fin de ofrecer un mejor servicio y reducir los tiempos de espera.

El horario de atención será de 08:00 a 14:00 los primeros tres sábados del mes, mientras que el 29 de noviembre la jornada se extenderá hasta las 17:00.

La inseguridad: una herencia tras la salida del Aeropuerto de Quito Leer más

La AMT recordó que la atención se realizará únicamente con cita previa, la cual puede generarse a través de su portal oficial www.amt.gob.ec

Noviembre, el último mes para matricular vehículos con placa 0

Noviembre es el último mes del calendario ordinario que maneja la AMT para la revisión y matriculación vehicular.

Durante este mes, el trámite es obligatorio para los carros cuyo último dígito de placa es 0. Los propietarios de estos vehículos deben generar un turno en la página web de la AMT para cumplir con el proceso en cualquiera de los seis centros de revisión habilitados en el Distrito Metropolitano de Quito.

📄 #Comunicado | La AMT informa que, con el objetivo de facilitar los procesos de matriculación vehicular, se habilitará la atención los sábados 8,15,22 y 29 de noviembre de 2025.



🗓️ Conoce los lugares y horarios 👇🏼



🚨La atención se realizará únicamente con cita. pic.twitter.com/xA0UFjxLEv — AMTQuito (@AMT_Quito) November 5, 2025

La institución recordó que las multas por incumplimiento pueden alcanzar los $ 100. No obstante, en diciembre se podrán realizar ambos trámites —revisión y matriculación—, previo pago de una sanción de $ 25 por no haber cumplido dentro del mes correspondiente.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.