  Quito

presencia policial en el parque El Arbolito
Efectivos militares y policial se desplegaron en el parque El Arbolito como parte del operativo de seguridad en Quito.Ivonne Mantilla

Marchas en Quito este 12 de octubre: conozca los cierres viales y rutas alternas

Estas calles estarán cerradas en Quito por marchas del domingo 12 de octubre

Las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales y movimientos indígenas este domingo 12 de octubre de 2025, en conmemoración del Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, provocarán cierres viales y desvíos de tránsito en varios sectores de Quito, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Las concentraciones forman parte de las acciones del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que mantiene una jornada de protestas en distintas provincias del país. En la capital, el parque El Arbolito, en el centro norte, ha sido definido como el punto de encuentro principal para los manifestantes.

Recorridos y puntos de concentración

Según los organizadores, la marcha iniciará a las 10:00 desde el sector de La Villaflora y avanzará hacia el centro de Quito. Los participantes prevén concentrarse posteriormente en los alrededores del Parque El Arbolito y la Asamblea Nacional.

Las autoridades locales mantienen un dispositivo de seguridad coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con presencia preventiva en vías estratégicas y zonas de alta concurrencia.

Cierres viales por las manifestaciones

La AMT informó que, por razones de seguridad y para garantizar la movilidad controlada, se mantienen cierres viales en varios puntos de la ciudad.

Entre los principales se encuentran:

  • Avenida 6 de Diciembre y Tarqui, en el perímetro de la Asamblea Nacional.

  • Rodrigo de Chávez y Francisco Gómez.

  • Maldonado y Jaime del Castillo.

  • Maldonado y Pedro de Alfaro.

Uso exclusivo de carriles norte–sur desde Pedro de Alfaro hasta La Alamor.

Asimismo, en el Centro Histórico de Quito, la AMT detalló los siguientes cierres:

  • Calle Mejía y Benalcázar.

  • Calle Mejía y García Moreno.

  • Calle Mejía y Venezuela.

  • Calle Guayaquil con intersecciones en Chile, Espejo, Sucre, Bolívar y Rocafuerte.

  • Calle Rocafuerte con Venezuela y García Moreno.

  • Calle Bolívar y Benalcázar.

  • Calle Benalcázar y Sucre.

  • Calle Cuenca y Chile.
Las autoridades recomiendan evitar el centro y el eje de la avenida 6 de Diciembre, así como utilizar rutas alternas, especialmente en horas de la mañana y el mediodía.

Operativos de control y seguridad

La Policía Nacional ha desplegado unidades de control de multitudes en los puntos de mayor concentración, mientras que la AMT realiza desvíos y acompañamiento al tránsito en los accesos al centro norte.

El ECU-911 mantiene un monitoreo constante de la situación a través del sistema de videovigilancia.

