Malla de seguridad del puente sobre el río Chiche está rota

La malla de seguridad se instaló en los costados del puente sobre la Ruta Viva para prevenir posibles suicidios en Quito

A la malla de seguridad para prevención de suicidios en el puente sobre el río Chiche le faltan dos fragmentos y un tercero está inestable.

Un fragmento del puente sobre el río Chiche, en la Ruta Viva, oriente de Quito, se encuentra sin las mallas que cubren la valla de seguridad. La concejala Cristina López solicitó a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) que se repongan "las vallas y los parantes".

EXPRESO consultó a la Epmmop sobre este problema en el puente y aseguraron que el personal del área encargada está en conocimiento de este daño. Desde la entidad se ofreció este 3 de febrero de 2026 que repondrán la estructura dañada, para brindar la seguridad necesaria en el puente.

Según la Epmmop, las obras para colocar las mallas y parantes se colocaron en septiembre de 2024. El tamaño de esas vallas de seguridad triplica a las convencionales y es una iniciativa implementada por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito.

La idea fue establecer una medida de prevención frente a los suicidios que eran recurrentes tanto en los puentes sobre el río Chiche como en el sector de Gualo.

Iniciativa para prevenir fallecimientos

Las mallas galvanizadas que se sujetan en parantes de acero miden 2,08 metros de altura y se colocaron en esos puentes porque eran considerados puntos críticos. En 2023, se registraron 223 suicidios en Quito y muchas de esas personas usaban las pequeñas estructuras viales para terminar con su vida.

Las estructuras están cubiertas con pintura anticorrosiva, que tenía el objetivo de garantizar una mayor durabilidad. En ese entonces, los trabajos para colocarlas tomaron aproximadamente 60 días.

En ese año se creó el Consejo Consultivo de Salud Mental 2024-2026, en el que participan representantes de organizaciones civiles y la academia.

La idea de su formación fue generar un espacio de diálogo para promover y formular el Plan de Salud Mental 2024-2028. Así, en marzo de 2025 se presentó la propuesta, que planteaba estrategias para garantizar derechos de personas con este tipo de problemas, en el marco de los derechos humanos.

Estimados @ObrasQuito en el puente del Chiche en la #RutaViva se encuentra roto el cerco de seguridad. Solicitamos se reponga las vallas y los parantes. #Quito pic.twitter.com/I2f7IvIHLv — Cristina López Concejal (@MCLopezS23) February 2, 2026

En el plan se revelaron datos como que en la ciudad uno de cada cuatro habitantes consideraban tener algún problema de salud mental. Se propuso brindar capacitaciones a líderes comunitarios, estudiantes, ´profesores para detección temprana de casos que requieran de atención especializada, brindara el acompañamiento de psicólogos comunitarios para diálogo y contención emocional y activar recursos necesarios cuando se presenten situaciones de riesgo.

