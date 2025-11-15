Jornada electoral en Quito: así funcionará el transporte y los servicios municipales
Más de 2.100 funcionarios municipales, policiales y militares se desplegarán en 59 recintos electorales priorizados
Con el fin de asegurar una jornada electoral sin contratiempos, el Municipio de Quito y diversas entidades de control, movilidad, limpieza y atención ciudadana ejecutarán este domingo 16 de noviembre de 2025 un operativo integral en recintos electorales, vías, espacios públicos y sistemas de transporte.
Te invitamos a leer: ¿Qué soluciones se plantean para resolver el caos vial en Cumbayá?
Las acciones comenzarán desde la madrugada de este domingo y se mantendrán activas durante todo el día.
Sala de Monitoreo en Quito: cómo se controlará el voto exterior en el referéndum 2025Leer más
En total, más de 2.100 funcionarios municipales, policiales y militares se desplegarán en 59 recintos electorales priorizados y en dos Registros Civiles de la ciudad para prevenir incidentes y reforzar la presencia institucional.
El Puesto de Mando Unificado (PMU) se instalará en la Sala de Crisis del COE Metropolitano y entrará en funcionamiento a las 05:45, coordinando en tiempo real las intervenciones en territorio y el monitoreo estratégico de la jornada.
Transporte: horarios ampliados y desvíos programados
La Empresa de Pasajeros ampliará los horarios de servicio del transporte municipal:
- Corredores Trolebús y Ecovía: 06:00 a 21:00
- Rutas alimentadoras: 06:00 a 21:30
Las paradas Bellavista y Eloy Alfaro de la Ecovía permanecerán cerradas por las restricciones en el sector del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Además, los buses modificarán sus recorridos:
- Sur–norte: desvío de San Martín a Benalcázar
- Norte–sur: desvío de Benalcázar a La Paz
Los cambios de ruta se ejecutarán por las avenidas Portugal y De los Shyris.
El Metro de Quito operará con normalidad durante el fin de semana, manteniendo su horario habitual de 07:00 a 22:00.
Control municipal y operativo en recintos
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) activará 30 funcionarios que recorrerán los 59 recintos priorizados mediante patrullas móviles. Además, se instalarán equipos fijos en siete puntos estratégicos:
- UEM Calderón
- Unidad Educativa Once de Febrero
- Colegio Técnico San José (norte)
- Colegio Montúfar (sur)
- Unidad Educativa Corazón de María (Tumbaco)
- Bulevar de las Naciones Unidas
- Centro Histórico
El personal verificará también que los establecimientos comerciales cercanos cuenten con licencias de funcionamiento vigentes.
AMT: 1.423 agentes en recintos y cierres viales
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará 1.423 agentes civiles en 378 recintos electorales, quienes regularán el tránsito y garantizarán la seguridad vial. Se implementarán cierres viales en el área del CNE:
- Sábado 15 de noviembre: Desde las 06:00: cierre parcial de la av. 6 de Diciembre (sentido sur–norte) entre Bossano y Bosmediano.
- Cierre total de la calle Bosmediano entre av. 6 de Diciembre y Carlos Guerrero.
Domingo 16 de noviembre: Desde las 00:00: cierre total de la av. 6 de Diciembre entre av. Oswaldo Guayasamín y av. Eloy Alfaro, incluido el carril de la Ecovía.
El transporte público se desviará por las avenidas De los Shyris y Eloy Alfaro. Las vías se reabrirán el lunes 17.
También se suspenderá el Paseo Dominical y reforzará controles en terminales terrestres y accesos a la ciudad, verificando rutas, frecuencias, documentos habilitantes y vehículos mal estacionados.
Las autoridades exhortan a la ciudadanía a respetar las normas, colaborar con las disposiciones operativas y participar de manera cívica para asegurar que el proceso del 16 de noviembre se desarrolle en un ambiente de paz y normalidad.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!