Jornada electoral en Quito: así funcionará el transporte y los servicios municipales

Más de 2.100 funcionarios municipales, policiales y militares se desplegarán en 59 recintos electorales priorizados

Este 16 de noviembre de 2025 se desarrollará la jornada electoral para la consulta popular y referéndum.

Con el fin de asegurar una jornada electoral sin contratiempos, el Municipio de Quito y diversas entidades de control, movilidad, limpieza y atención ciudadana ejecutarán este domingo 16 de noviembre de 2025 un operativo integral en recintos electorales, vías, espacios públicos y sistemas de transporte.

Las acciones comenzarán desde la madrugada de este domingo y se mantendrán activas durante todo el día.

En total, más de 2.100 funcionarios municipales, policiales y militares se desplegarán en 59 recintos electorales priorizados y en dos Registros Civiles de la ciudad para prevenir incidentes y reforzar la presencia institucional.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) se instalará en la Sala de Crisis del COE Metropolitano y entrará en funcionamiento a las 05:45, coordinando en tiempo real las intervenciones en territorio y el monitoreo estratégico de la jornada.

Transporte: horarios ampliados y desvíos programados

La Empresa de Pasajeros ampliará los horarios de servicio del transporte municipal:

Corredores Trolebús y Ecovía: 06:00 a 21:00

Rutas alimentadoras: 06:00 a 21:30

Las paradas Bellavista y Eloy Alfaro de la Ecovía permanecerán cerradas por las restricciones en el sector del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además, los buses modificarán sus recorridos:

Sur–norte: desvío de San Martín a Benalcázar

Norte–sur: desvío de Benalcázar a La Paz

Los cambios de ruta se ejecutarán por las avenidas Portugal y De los Shyris.

El Metro de Quito operará con normalidad durante el fin de semana, manteniendo su horario habitual de 07:00 a 22:00.

Control municipal y operativo en recintos

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) activará 30 funcionarios que recorrerán los 59 recintos priorizados mediante patrullas móviles. Además, se instalarán equipos fijos en siete puntos estratégicos:

UEM Calderón

Unidad Educativa Once de Febrero

Colegio Técnico San José (norte)

Colegio Montúfar (sur)

Unidad Educativa Corazón de María (Tumbaco)

Bulevar de las Naciones Unidas

Centro Histórico

El personal verificará también que los establecimientos comerciales cercanos cuenten con licencias de funcionamiento vigentes.

AMT: 1.423 agentes en recintos y cierres viales

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará 1.423 agentes civiles en 378 recintos electorales, quienes regularán el tránsito y garantizarán la seguridad vial. Se implementarán cierres viales en el área del CNE:

Sábado 15 de noviembre: Desde las 06:00: cierre parcial de la av. 6 de Diciembre (sentido sur–norte) entre Bossano y Bosmediano.

Cierre total de la calle Bosmediano entre av. 6 de Diciembre y Carlos Guerrero.

Domingo 16 de noviembre: Desde las 00:00: cierre total de la av. 6 de Diciembre entre av. Oswaldo Guayasamín y av. Eloy Alfaro, incluido el carril de la Ecovía.

El transporte público se desviará por las avenidas De los Shyris y Eloy Alfaro. Las vías se reabrirán el lunes 17.

También se suspenderá el Paseo Dominical y reforzará controles en terminales terrestres y accesos a la ciudad, verificando rutas, frecuencias, documentos habilitantes y vehículos mal estacionados.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a respetar las normas, colaborar con las disposiciones operativas y participar de manera cívica para asegurar que el proceso del 16 de noviembre se desarrolle en un ambiente de paz y normalidad.

