Este 16 de noviembre de 2025 se desarrollará la jornada electoral para la consulta popular y referéndum.Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Jornada electoral en Quito: así funcionará el transporte y los servicios municipales

Más de 2.100 funcionarios municipales, policiales y militares se desplegarán en 59 recintos electorales priorizados

Con el fin de asegurar una jornada electoral sin contratiempos, el Municipio de Quito y diversas entidades de control, movilidad, limpieza y atención ciudadana ejecutarán este domingo 16 de noviembre de 2025 un operativo integral en recintos electorales, vías, espacios públicos y sistemas de transporte. 

Las acciones comenzarán desde la madrugada de este domingo y se mantendrán activas durante todo el día.

En total, más de 2.100 funcionarios municipales, policiales y militares se desplegarán en 59 recintos electorales priorizados y en dos Registros Civiles de la ciudad para prevenir incidentes y reforzar la presencia institucional. 

El Puesto de Mando Unificado (PMU) se instalará en la Sala de Crisis del COE Metropolitano y entrará en funcionamiento a las 05:45, coordinando en tiempo real las intervenciones en territorio y el monitoreo estratégico de la jornada.

Transporte: horarios ampliados y desvíos programados

La Empresa de Pasajeros ampliará los horarios de servicio del transporte municipal:

  • Corredores Trolebús y Ecovía: 06:00 a 21:00

  • Rutas alimentadoras: 06:00 a 21:30

Las paradas Bellavista y Eloy Alfaro de la Ecovía permanecerán cerradas por las restricciones en el sector del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además, los buses modificarán sus recorridos:

  • Sur–norte: desvío de San Martín a Benalcázar

  • Norte–sur: desvío de Benalcázar a La Paz

Los cambios de ruta se ejecutarán por las avenidas Portugal y De los Shyris.

El Metro de Quito operará con normalidad durante el fin de semana, manteniendo su horario habitual de 07:00 a 22:00.

Control municipal y operativo en recintos

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) activará 30 funcionarios que recorrerán los 59 recintos priorizados mediante patrullas móviles. Además, se instalarán equipos fijos en siete puntos estratégicos:

  • UEM Calderón

  • Unidad Educativa Once de Febrero

  • Colegio Técnico San José (norte)

  • Colegio Montúfar (sur)

  • Unidad Educativa Corazón de María (Tumbaco)

  • Bulevar de las Naciones Unidas

  • Centro Histórico

El personal verificará también que los establecimientos comerciales cercanos cuenten con licencias de funcionamiento vigentes.

AMT: 1.423 agentes en recintos y cierres viales

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará 1.423 agentes civiles en 378 recintos electorales, quienes regularán el tránsito y garantizarán la seguridad vial. Se implementarán cierres viales en el área del CNE:

  • Sábado 15 de noviembre: Desde las 06:00: cierre parcial de la av. 6 de Diciembre (sentido sur–norte) entre Bossano y Bosmediano.

  • Cierre total de la calle Bosmediano entre av. 6 de Diciembre y Carlos Guerrero.

Domingo 16 de noviembre: Desde las 00:00: cierre total de la av. 6 de Diciembre entre av. Oswaldo Guayasamín y av. Eloy Alfaro, incluido el carril de la Ecovía.

El transporte público se desviará por las avenidas De los Shyris y Eloy Alfaro. Las vías se reabrirán el lunes 17.

RELACIONADAS

También se suspenderá el Paseo Dominical y reforzará controles en terminales terrestres y accesos a la ciudad, verificando rutas, frecuencias, documentos habilitantes y vehículos mal estacionados.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a respetar las normas, colaborar con las disposiciones operativas y participar de manera cívica para asegurar que el proceso del 16 de noviembre se desarrolle en un ambiente de paz y normalidad.

