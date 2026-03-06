Inicia la revisión técnica vehicular en Quito: más de 1.300 autos aprobaron

Revisión Técnica Vehicular en Quito: más de 1.700 autos acudieron el primer día a los centros de la AMT

Conductores acudieron a los Centros de Revisión Técnica Vehicular de Quito durante el primer día del proceso, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito.

En el primer día de atención en los Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) de la capital, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) registró una importante afluencia de conductores que acudieron a cumplir con el proceso obligatorio para la matriculación anual.

Según datos oficiales de la entidad, 1.776 vehículos asistieron a su cita en los seis CRTV habilitados. De este total, 1.308 automotores aprobaron la revisión técnica vehicular, mientras que 478 quedaron en estado condicionado, lo que significa que deberán corregir observaciones antes de obtener la aprobación definitiva.

La AMT informó que, hasta el momento, se han generado 8.785 citas para vehículos cuyo último dígito de placa es 1 y 3.822 citas para el dígito 2, como parte del calendario de revisión y matriculación vehicular vigente en la ciudad de Quito.

De acuerdo con estadísticas de años anteriores, en 2025 cerca de 120.000 vehículos con placas terminadas en 1 y 2 se presentaron a realizar la revisión técnica vehicular.

Centros de revisión con mayor demanda

Durante esta primera jornada, los centros que registraron mayor número de usuarios fueron:

San Isidro del Inca: 387 vehículos

Florida Alta: 328 vehículos

Guajaló: 314 vehículos

Los Chillos: 276 vehículos

Carapungo: 254 vehículos

Guamaní: 201 vehículos

Paso final para completar la matriculación

La Agencia Metropolitana de Tránsito recordó a los conductores que aprobar la revisión técnica vehicular no concluye el proceso de matriculación.

Una vez aprobado el control, los usuarios deberán ingresar al portal web institucional para obtener el Permiso de Circulación Anual (PAC). Este trámite estará disponible cuando la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) habilite el sistema Axis 4.0, plataforma necesaria para completar el servicio.

Trámites de matriculación para vehículos nuevos

En cuanto a los vehículos nuevos, las concesionarias han ingresado 7.077 trámites de matriculación.

4.689 procesos ya fueron despachados

2.388 se encuentran pendientes de atención

Dato importante para conductores

Las autoridades informaron que no se aplicará la sanción de 25 dólares por calendarización a los vehículos con último dígito de placa 1, como parte de las disposiciones vigentes durante el inicio del proceso.

Washington Martínez, director de la AMT, explicó que para cubrir la alta demanda se implementará un horario extendido de atención: de lunes a viernes desde las 07:00 hasta las 18:00 y los sábados desde las 07:00 hasta las 17:00. Con esta medida se espera atender a un total de 120.246 vehículos correspondientes a los dígitos 1 y 2.

El funcionario añadió que no habrá multas ni recargos para los propietarios que no pudieron realizar el trámite en febrero debido a la suspensión del sistema.

