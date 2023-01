El incremento de impuestos, sinsabor para los capitalinos

Para Plinio Salgado, el inicio de este 2023 no fue tan grato como esperaba. El incremento de los impuestos para seguridad ciudadana y mejoras en la urbe fueron los rubros con los que se topó a la hora de pagar el valor anual por su predio.

Según documentos provistos por Salgado, el año pasado canceló 31 dólares por su inmueble y demás ítems, pero para este 2023 tuvo un incremento del 64 %.

“Es un robo descarado lo que hace el Municipio. Nos elevan el monto de seguridad y obras. ¿De qué seguridad hablan si vivimos en tierra de nadie? En mi barrio no han puesto ni una alarma comunitaria. Y de obras, mejor no hablemos, porque ni las calles sirven. Estamos cansados de que nos metan la mano al bolsillo para mantener a tanto burócrata que no hace nada. ¡Queremos soluciones!”, exigió el hombre.

Como él, otros ciudadanos consultados por EXPRESO reportaron novedades similares en sus pagos. Algunos percibieron un incremento del 4 al 64 % sobre el valor cancelado el año pasado.

Marco Guerrón es de la tercera edad y tiene su casa en El Tejar, Centro Histórico de Quito. Este año pagará $ 16,95 más que en 2021.

Dice que en su sector, ni siquiera la única calle que está detrás del cementerio ha sido arreglada, pese a los constantes pedidos que han hecho a las autoridades. No obstante, debe desembolsar dinero para cumplir con este impuesto por mejoras.

“No tengo de dónde pagar, pero como sea hay que hacerlo. También cobran por la seguridad de la gente, pero vivimos peor que en una cloaca, llena de malandros y sin poder dar un paso. ¿De qué seguridad hablamos? ¿Qué hacen con nuestro dinero? Porque no se ve nada para nuestro beneficio”, se preguntó el sexagenario.

Desde el Cabildo, Henry Reyes, director de Servicios Ciudadanos, indicó que este año se estima recaudar 1’300.000 dólares para realizar mejoras en la capital.

Sobre la tasa de seguridad ciudadana, aclaró que este valor se cobra a partir de una ordenanza emitida en diciembre de 2021, con la cual se organizó a los predios por sectores, de acuerdo con las mejoras de cada uno.

Importante El impuesto predial del 97 % de propiedades no se incrementa, sino que baja por depreciación. Lo que se reajusta son los otros valores.



“En todo el distrito metropolitano hay más de un millón de catastros. Todas las propiedades deben contribuir para reforzar la seguridad. Antes se fijaba por el sector económico, ahora es a partir del salario básico. Y si hubo un incremento es porque el sueldo subió 25 dólares. Sobre las obras, el monto a pagar es por las que ya fueron entregadas, no por las que se recibirán”.

Desde la secretaría de Seguridad, Cristian Paredes, en calidad de director, ratificó que los impuestos han sido bien utilizados, para dotación de alarmas comunitarias, cámaras de videovigilancia, iluminación de espacios públicos y adquisición de equipamiento para la Policía Nacional.

En 2022 se recaudaron 3’676.216 dólares por la tasa de seguridad. Se invirtió un millón en la compra de 557 alarmas, las cuales serán colocadas en todo el DMQ. Otros 700 mil dólares fueron usados en la reposición de 250 cámaras de seguridad, que están enlazadas con el ECU-911 y Policía Nacional.

Finalmente, Paredes agregó que 91 espacios públicos fueron dotados de iluminación. “Para el 2023 ampliaremos más puntos y podremos adquirir más equipamiento. Trabajamos por y para el beneficio de los quiteños”.