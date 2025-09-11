Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Imagen referencial del sofocamiento de un incendio. El Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron a la vivienda abandonada y apagaron las llamas.
Imagen referencial del sofocamiento de un incendio. El Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron a la vivienda abandonada y apagaron las llamas.Foto: Cortesía X Bomberos de Quito

Incendio de casa abandonada puso en riesgo a local de cilindros de gas en Quito

La casa incendiada está ubicada junto a un taller y una bodega de cilindros de gas, informaron los Bomberos de Quito

El humo que salía de una vivienda alarmó a los residentes del sector Belisario Quevedo, en el norte de Quito, en horas de la madrugada de este 11 de septiembre de 2025. En el lugar, una casa abandonada se incendió sin dejar personas heridas.

(Te invitamos a leer| Estos son los cierres viales en Quito hoy 11 de septiembre por marcha de trabajadores)

La emergencia ocurrió en una casa ubicada entre las calles Cristóbal de Acuña y Toribio Montes. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que el incendio estructural amenazaba a un taller y a una bodega en donde se almacenaban cilindros de gas.

Por ello, los bomberos sofocaron las llamas rápidamente para "evitar que el fuego se propague" y ponga en riesgo a los establecimientos de la zona.

RELACIONADAS

El ECU 911 señaló que la alerta se recibió a las 03:12. Luego de acudir al lugar, los casacas rojas sofocaron las llamas y permanecieron en el sitio hasta pasadas las 08:00, para finalizar las labores de enfriamiento.

Incendio se observó desde los edificios cercanos

Debido a la magnitud de las llamas, el incendio se observaba desde los pisos superiores de edificios cercanos.
Debido a la magnitud de las llamas, el incendio se observaba desde los pisos superiores de edificios cercanos.Foto: Cortesía X Bomberos Quito

El servicio de emergencia difundió imágenes en donde se observa que, además del humo, el incendio provocó llamas altas que eran observadas desde los pisos altos de los edificios cercanos.

Las autoridades investigan las causas de este incidente. El fuego consumió el interior de la vivienda y no causó daños a otros predios.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Emelec vs. Barcelona SC será transmitido por señal abierta? | Clásico del Astillero

  2. Guayaquil suma 1.807 asesinatos; 7 en 24 horas, 2 durante la Marcha por la Paz

  3. ¿Cuándo es el juramento a la Bandera en Ecuador?

  4. Emelec vs Barcelona SC: ¿Quién es Robert Cabrera, árbitro del Clásico del Astillero?

  5. Incendio de casa abandonada puso en riesgo a local de cilindros de gas en Quito

LO MÁS VISTO

  1. Precio de gasolinas Extra y Ecopaís se actualiza el 12 de septiembre: ¿sube o baja?

  2. Retrasos en la devolución del IVA: qué deben saber los adultos mayores en 2025

  3. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  4. ¿Quién era Maicol Valencia, el futbolista fallecido tras una masacre en Manta?

  5. Los troles que atacan a EXPRESO no tienen idea de matemáticas

Te recomendamos