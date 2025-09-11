Incendio de casa abandonada puso en riesgo a local de cilindros de gas en Quito

La casa incendiada está ubicada junto a un taller y una bodega de cilindros de gas, informaron los Bomberos de Quito

Imagen referencial del sofocamiento de un incendio. El Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron a la vivienda abandonada y apagaron las llamas.

El humo que salía de una vivienda alarmó a los residentes del sector Belisario Quevedo, en el norte de Quito, en horas de la madrugada de este 11 de septiembre de 2025. En el lugar, una casa abandonada se incendió sin dejar personas heridas.

La emergencia ocurrió en una casa ubicada entre las calles Cristóbal de Acuña y Toribio Montes. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que el incendio estructural amenazaba a un taller y a una bodega en donde se almacenaban cilindros de gas.

Por ello, los bomberos sofocaron las llamas rápidamente para "evitar que el fuego se propague" y ponga en riesgo a los establecimientos de la zona.

El ECU 911 señaló que la alerta se recibió a las 03:12. Luego de acudir al lugar, los casacas rojas sofocaron las llamas y permanecieron en el sitio hasta pasadas las 08:00, para finalizar las labores de enfriamiento.

🔥🏚️ #EmergenciasUIO | Esta madrugada controlamos un incendio estructural en una vivienda abandonada en el sector de Belisario Quevedo.



🙏 Afortunadamente, no se registró heridos.



September 11, 2025

Incendio se observó desde los edificios cercanos

Debido a la magnitud de las llamas, el incendio se observaba desde los pisos superiores de edificios cercanos. Foto: Cortesía X Bomberos Quito

El servicio de emergencia difundió imágenes en donde se observa que, además del humo, el incendio provocó llamas altas que eran observadas desde los pisos altos de los edificios cercanos.

Las autoridades investigan las causas de este incidente. El fuego consumió el interior de la vivienda y no causó daños a otros predios.

