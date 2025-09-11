Estos son los cierres viales en Quito hoy 11 de septiembre por marcha de trabajadores

La AMT informó que el tránsito se suspenderá en la av. 10 de Agosto, desde la Patria hasta varias calles del centro

Más de una docena de intersecciones serán suspendidas, durante los cierres viales en Quito por la marcha de los trabajadores.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó cuáles serán las intersecciones viales en donde se suspenderá el paso vehicular desde las 16:00 de este jueves 11 de septiembre de 2025. Los cierres se aplicarán debido a la marcha convocada por las centrales sindicales, cuya movilización se concentrará en la Caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la avenida 10 de Agosto, norte de Quito.

De acuerdo con el mapa difundido por la AMT, más de una docena de intersecciones viales serán bloqueadas a lo largo de la av. 10 de Agosto y Guayaquil hasta llegar a la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico.

La entidad estatal dijo que las vías cerradas serán los cruces desde la calle Santiago (norte) hasta la vía Rocafuerte, en el casco colonial.

Estos son los cierres viales:

Avenida 10 de Agosto y la intersección con las vías:

Av. Patria, Santiago, Río de Janeiro, Felipe Borja, Arenas, Santa Prisca y Vargas.

Calle Guayaquil y el cruce con las vías: Oriente, Esmeraldas, Manabí, Olmedo, Mejía, Bolívar, Rocafuerte y Pedro Vicente Maldonado.

Rutas alternas

La hora estimada en la que se normalizará el tránsito no ha sido precisada. Sin embargo, la AMT sugirió a los conductores tomar como rutas alternas las avenidas:

Mariscal Sucre Velasco Ibarra (Oriental) Pichincha

¿Habrá servicio de Trolebús y Ecovía?

Además de los cierres viales, la operación del Trolebús y Ecovía se alterará. La Empresa Metropolitana de Pasajeros señaló que que la ruta del trole, del circuito C1, que recorre desde El Labrador hasta El Recreo, solo llegará hasta El Ejido, en sentido norte -sur.

En tanto que la ruta contraria, de sur a norte, solo avanzará hasta La Recoleta. Las unidades de la ecovía, en cambio, se desviarán y solo estará suspendida la parada Casa de la Cultura.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a las movilizaciones en la tarde de este jueves en Quito y en otras ciudades de todo el Ecuador. Las marchas se iniciarán en los parques, sedes de sindicatos y otros centros y avanzarán por las principales vías de las provincias.

¿Por qué organizó el FUT las marchas?

La organización de los trabajadores señaló que en las marchas se realizarán como rechazo a las leyes del gobierno y en defensa de los derechos laborales.

Las manifestaciones a nivel nacional se efectúan como medida de protesta por la Ley de Integridad Pública y las disposiciones del Gobierno de optimizar el aparato estatal. Estas medidas han motivado el despido de 5.000 servidores públicos y la reducción de los ministerios de 20 a 14.

