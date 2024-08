En Quito, el icono de la independencia está en terapia intensiva

Ayer Ecuador cumplió 215 años de independencia. Sin embargo, el festejo se debió llevar a cabo sin un tributo al Monumento a los Héroes de la Independencia en la Plaza Grande, obra de arte con más de un siglo de historia. Desde el pasado 20 de julio, cuando fue vandalizada, la columna permanece cercada y con letreros de peligro a su alrededor.

Y es que los destrozos conseguidos en apenas breves horas, tomarán cuatro meses y $40,000 en ser reparados.

Así lo explica Santiago Chiriboga, restaurador del Instituto Metropolitano de Patrimonio.

“Las afectaciones incluyen la pérdida total de dos hojas de acanto, el robo de cuarenta y seis letras que forman los nombres de los próceres y de una saeta, que se encontraba a un costado del león”, señala.

Tampoco es la primera vez. En 2022, la entidad invirtió $120,000 en hacer un mantenimiento y reparación integral de la estructura que incluyó la intervención del material metálico y pétreo que lo conforman y la restauración de elementos sustraídos, incluyendo letras y la saeta o flecha.

Sin embargo, el día tras que los trabajos terminaran, la flecha fue sustraída nuevamente.

Pese a ello, el ataque reciente por el que fueron capturadas dos personas, marcó la primera vez que se removieran piezas de gran tamaño de la columna, en este caso, las hojas de acanto en relieve de bronce, de las cuales solo una fue recuperada y permanece en custodia de la Policía Nacional.

Cuarenta y seis letras han sido sustraídas del bien y deben ser reemplazadas. Leonardo Velasco Palomeque

“La hojas de acanto miden 180x46 centímetros. Son elementos grandes, que pesan setenta y seis libras. La sustracción no pudo hacerse en una sola noche, sino que se llevó a cabo a lo largo de varios días para quebrantar los anclajes y poder removerlas”, afirma el experto.

Frente a la pérdida total de los símbolos, la reposición se hará a través de un proceso de impresión en 3D y elaboración posterior en metal.

Pero ¿por qué es la columna un objeto de la ira popular?

Para la socióloga Isabel Tello, el vandalismo responde a un fenómeno cultural que se consolidó durante las protestas de 2019 y 2022.

“La vandalización es una realidad polisémica llena de preguntas, enfoques y diferentes perspectivas por todo lo que implica físicamente, legalmente, simbólicamente, socialmente y estéticamente. Los monumentos representan la historia institucional y oficial y su destrucción o daño conlleva una ruptura con esa mirada” asegura.

En la capital, hay varias obras que anualmente son objeto de la ira ciudadana, entre ellos el monumento a Sebastián de Benalcázar, ubicado en las calles Olmedo y Benalcázar que ha sido grafiteado o teñido de rojo, y el de Isabel La Católica en La Floresta, que cada 12 de octubre incluso recibe custodia policial para alejar a los protestantes.

“Esos monumentos cuentan una historia, la historia de nuestra conquista. No solo la cuentan sino que la exaltan”, dice.

Para el historiador Christian Ruiz, algo similar sucede con la columna a los próceres.

“Desde afuera, no es comprensible por qué alguien atacaría un símbolo de nuestra independencia, pero habría que preguntarse qué lucha es la que se recuerda. Si bien hay un tributo a los patriotas quiteños, criollos y blancos, la parte de la historia que no se cuenta es el rol de los barrios, de los mestizos de San Sebastián, San Roque y Santa Clara, de los indígenas de San Blas. En toda América Latina, los monumentos que sufren vandalismo son los que la gente siente que les excluye, con los que no se identifica”, señala.

Los morteros en el graderío del monumento son intervenido para reparar fisuras y agujeros con material de mayor resistencia. Leonardo Velasco Palomeque

Chriboga asegura que, en el caso de la flecha continuamente sustraída, han identificado una crítica animalista en su remoción. “Es obvio que no se está comprendiendo bien el simbolismo de esa parte de la pieza”, asegura.

Lo que sí está claro es el alto monto que la restauración de estos bienes le representa a Quito.

En el caso del Monumento a los Héroes de la Independencia, el mantenimiento y la reparación incluyen la limpieza química de materiales orgánicos, eliminación de corrosión, reposición de morteros en el graderío y la reposición de las piezas robadas. A la par, se implementarán nuevos sistemas de anclajes que dificulten otras sustracciones a futuro.

Tres hojas de acanto fueron robadas. Solo se recuperó una. Se deben forjar nuevas. Leonardo Velasco Palomeque

Además de estos mecanismos, tras el incidente, las instancias municipales también han intensificado el control y monitoreo en la zona en horas de la noche para evitar nuevas agresiones al bien.

El vandalismo, un problema cotidiano

El pasado 11 de junio y ante continuas denuncias de afectaciones a los bienes patrimoniales, el Concejo Metropolitano aprobó una resolución que busca conocer dónde están ubicados los monumentos de la capital y contar con un plan de mantenimiento.

Por ello, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) llevan a cabo un levantamiento de información de monumentos y esculturas que son parte del inventario nacional, para con esa información, establecer un plan de resguardo.

Según Chiriboga, además del Monumento a los Héroes de la Independencia, el IMP está interviniendo otras piezas afectadas en la Plaza de los Presidentes, ubicada en la Av. Amazonas y Juan León Mera, en el Arco de la Circasiana, y en El Ejido. “Hay monumentos a los que hay que dar mantenimiento continuo porque constantemente son objeto de vandalismo”, afirma.

