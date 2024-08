Quito: La velocidad y la agresividad, dos problemas en las vías

Gritos, insultos, rebasamientos peligrosos y el sonido ensordecedor del pito son comunes en las vías de Quito. Eso, sumado al exceso de velocidad y la imprudencia se convierte en una bomba de tiempo que tarde o temprano estalla de la peor manera.

Graciela Estrada pasó un mal momento una tarde, cerca de las 18:00. Iba por la avenida República de El Salvador hacia la av. Naciones Unidas en su auto, cuando un carro grande salió de golpe de un edificio. Le pitó, porque ella no le quería dar paso por su agresividad, pero el conductor le lanzó el vehículo y la bloqueó.

Lea también: Quito: Juristas presentaron demanda para eliminar prisión en controles de velocidad

Quito: Estos vehículos deben aprobar la revisión técnica en agosto Leer más

“Se bajó y empezó a gritarme y yo solo subí la ventana. Yo estaba con dos chicas y una niña, cogí el teléfono, le empecé a grabar. Él no tenía el paso y por ende, tampoco la razón. Mi celular fue la mejor arma que encontré porque así él me dejó”, relata. Pero luego, el acoso siguió. Ella ya había bajado el vidrio y se sorprendió cuando escuchó de nuevo los gritos. Le dio la espalda. Si quería pelear, no sería con ella, pero cuenta que fue una experiencia horrible que luego se repitió con un motociclista al que también ahuyentó con su celular en mano.

Pamela Villacrés, coordinadora de Control y Vigilancia de Bloomberg Philanthropies, señala que la agresividad es una forma de enfrentar el tránsito. En las grandes ciudades es común que haya más población porque la gente sale de la ruralidad en búsqueda de oportunidades y eso significa un incremento sustancial de carga vial.

Los conductores se trasladan con el tiempo justo para llegar, sienten estrés y se enfrentan a imprevistos. Si ocurren siniestros, el tránsito colapsa y los tiempos de viaje se amplían. “Hemos visto que desde la pandemia se agrava que uno piensa solo en uno mismo, no en que el otro es peatón y tiene derecho a cruzar, que las calles son parte del espacio público y que todos tenemos derecho a usar de forma segura el espacio público”, dice Villacrés.

Cree que se debe dejar de lado la idea de que solo el conductor es el dueño o tiene derecho a la mayor parte de las vías, pues el ciclista o el peatón también pueden usarlas y demorarse al cruzar si tienen discapacidad, por ejemplo.

Evaluar la parte psicológica del conductor

Para la coordinadora, así como se está trabajando en Cultura Metro, se debe fomentar en la comunidad el cuidado de aceras, de las calles y recordarle a la gente que todos tenemos derecho de uso. Pero destaca que es necesario que se evalúe la parte psicológica del conductor, pues actualmente, para sacar la licencia en Ecuador se rinden pruebas teóricas y psicosensométricas, además de visuales. Sin embargo, afirma que en otros países como en España, también se hacen pruebas psicológicas y así se determina que, si una persona es agresiva o tiende a la ira, no es apto para conducir.

Ximena Vargas es usuaria habitual de la Ruta Viva y otras aledañas, pues reside en Tumbaco. En varias ocasiones se ha encontrado con conductores que le pitan porque no va a más de 90 km/h que es el límite de velocidad en vías periféricas.

El colapso del tránsito genera estrés en los conductores y eso suele fomentar la agresividad en las vías, que puede terminar en cruces verbales o físicos. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

“Yo he parado y les he dicho: estoy con niños y lo permitido es 90 km/h. Y obvio te insultan, mucho más porque eres mujer. La verdad es que no es culpa de los buseros y el transporte pesado. La gente, en su mayoría, va en el celular o con airpods y no pueden hacer dos cosas a la vez. Así que es un problema de todos. Inclusive he visto en la Ruta Viva a ciclistas agresivos”, comenta Vargas.

A mayor velocidad, más riesgo

De acuerdo con Villacrés, la probabilidad de muerte incrementa con la velocidad. Si una persona es atropellada a 30 km/h tiene 10 % de posibilidades de fallecer, pero ese porcentaje sube al 75 % si el auto que la impacta circula a 80 km/h. “Nuestro cuerpo no está diseñado para recibir un impacto tal. Incluso dentro de un vehículo, las personas sufren ese efecto latigazo, porque la cabeza es más pesada que el cuello y sufre lesiones. Muchas veces no mueren por el golpe fatal sino por desnucamiento”, asegura.

Entre mayor velocidad, el campo visual del conductor se estrecha. Por ejemplo, si se conduce a 40 km/h, este abarca 100 grados. Pero si va a 100 km/h, este no supera los 40 grados, es decir que quien conduce no puede ver si un perro, una persona, un auto, un ciclista o un motociclista va a cruzar la calle o circula a los costados.

Pabel Muñoz sobre pedido de revocatoria: "Que sigan con sus intentos" Leer más

Siniestros viales

El exceso de velocidad causó 338 siniestros viales en el primer semestre de este año y dejó 209 lesionados y 45 fallecidos, de acuerdo con cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). En el mismo período de 2023, hubo 543 siniestros, 306 lesionados y 43 fallecidos. Pero en 2022, ocurrieron 445 siniestros, 209 lesionados y 52 fallecidos, informó la institución.

La agresividad en las vías nubla el razonamiento de los conductores y la cortesía no existe. Enidth Espinosa se encontró con uno de ellos en diciembre. “Un señor, en Capelo, no cedió el paso y empezó a gritar como loco. Yo estaba en la transversal, le pedí que me ceda el paso y solo obtuve gritos e improperios. A tanto llegó que los de atrás de él le gritaban también, porque era un completo grosero. Como había un terrible tráfico, supuse que por eso el pobre ‘cavernícola’ estaba en ese estado de estrés”, relató.

Controles sancionatorios

En Quito, la decisión del Municipio de desempolvar dos artículos del COIP que implican multas de 138 hasta 460 dólares, reducción de 10 puntos de la licencia de conducir e, incluso, tres días de privación de libertad ha sido criticada porque se considera una medida recaudatoria. Ante las quejas, la Alcaldía decidió optar por operativos preventivos de control de exceso de velocidad, debido a los cuestionamientos por una supuesta desproporcionalidad en las sanciones penales vigentes y modificó las fechas, pues ya no serán permanentes.

Sin embargo, el alcalde Pabel Muñoz defendió la medida. Aseguró que desde que se iniciaron los controles se registraron 85 siniestros, 74 lesionados y 5 fallecidos menos que en un período similar previo. Señaló que se ha detectado vehículos circulando hasta 147 km/h en la avenida Simón Bolívar y por ello realizan los controles preventivos, para decirle a la gente “bájele un poquito, no le pise el acelerador de esa forma (...) A la Alcaldía no le interesa las multas, menos aún que haya alguien que pierda la libertad”, dijo.

Muñoz cree que este es un tema de concienciación y de reducir los siniestros y la cantidad de víctimas en las vías, por eso señaló que la medida seguirá.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!