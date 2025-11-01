Horarios del Metro, Trolebús y Ecovía se ajustan en el feriado de noviembre

El sistema de transporte municipal de Quito anunció una operación especial para garantizar la movilidad

El Metro de Quito empezó sus operaciones en diciembre de 2023.

Con el inicio del feriado nacional por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca, que se extiende del 1 al 4 de noviembre de 2025, el sistema de transporte municipal de Quito anunció una operación especial para garantizar la movilidad.

El Metro de Quito funcionará durante todo el feriado con horarios adaptados a la demanda ciudadana:

Sábado 1 de noviembre: de 07:00 a 23:00

Domingo 2 de noviembre: de 07:00 a 22:00

Lunes 3 de noviembre: de 07:00 a 22:00

Martes 4 de noviembre: de 07:00 a 22:00

Trolebús y Ecovía reforzarán su servicio

La Empresa de Pasajeros de Quito informó que el Trolebús, la Ecovía y sus líneas alimentadoras se mantendrán operativos todos los días del feriado, con diferentes niveles de servicio según la afluencia esperada, especialmente para facilitar el desplazamiento hacia el Festival “Más Allá de la Vida”, organizado por la Alcaldía de Quito.

El sábado 1 y martes 4 de noviembre operarán 142 unidades (51 del Trolebús y 91 de la Ecovía).

Troncales: de 06:00 a 21:00. Alimentadores: de 06h00 a 21h30

El Domingo 2 y lunes 3 de noviembre, en cambio, funcionarán 103 unidades (40 del Trolebús y 63 de la Ecovía).

Troncales: de 06:00 a 20:00 y alimentadores, de 06:00 a 20:30

Operativo especial para el Festival “Más Allá de la Vida”

Durante las noches del 1, 2 y 3 de noviembre, la Alcaldía de Quito realizará el Festival “Más Allá de la Vida”, un encuentro cultural que busca rescatar las tradiciones quiteñas con leyendas, recorridos patrimoniales, música, gastronomía y los clásicos sabores de la colada morada y las guaguas de pan.

Para garantizar el retorno seguro de los asistentes, la Empresa de Pasajeros dispuso un servicio nocturno especial:

Sábado 1 de noviembre: En el barrio San Marcos (calle Junín), el servicio del Trolebús desde las paradas Plaza Chica y Plaza Marín, con tres unidades hacia la Terminal Quitumbe y tres hacia la Estación El Labrador, entre las 21:30 y 22:30, cada 15 minutos.

Domingo 2 de noviembre: En La Mariscal (calle Juan Rodríguez), el servicio de la Ecovía desde la parada Manuela Cañizares, con tres unidades hacia Quitumbe y tres hacia Río Coca, de 20:30 a 22:30, con intervalos de 15 minutos.

Lunes 3 de noviembre: En La Ronda, Centro Histórico, el servicio del Trolebús desde la parada Santo Domingo, con tres unidades hacia Quitumbe y tres hacia El Labrador, entre 20:30 y 22:30, cada 15 minutos.

