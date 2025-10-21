Herido queda atrapado por caída de camión sobre vehículo en av. Simón Bolívar

La víctima quedó atrapada por un accidente en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Guápulo. Un carril está cerrado

Un camión se viró y cayó sobre una camioneta, tras un accidente en la av. Simón Bolívar, en Quito.

Un camión quedó volcado la tarde de este 21 de octubre de 2025 sobre una camioneta, luego de un accidente de tránsito registrado en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Guápulo, en el nororiente de Quito.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que producto del volcamiento, una persona quedó atrapada en la camioneta. Los socorristas estabilizaron el automotor para extraer a la víctima y "brindarle atención prehospitalaria".

Mientras se realizaba el operativo de rescate, los miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cercaron la zona y la circulación vehicular se suspendió en el carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido sur - norte.

La AMT indicó que una persona resultó herida y que los agentes civiles aplicaron la prueba de alcohol a los conductores, cuyo test arrojó "un resultado negativo".

Avenida Simón Bolívar registra el cierre de un carril

Hasta pasadas las 18:25 el tránsito no se normalizaba en ese punto, por lo que la AMT recomendó circular con precaución.

La emergencia a la altura de Guápulo es el segundo accidente registrado en la avenida Simón Bolívar en este martes.

En horas de la mañana, un siniestro de tránsito ocurrió a la altura del colegio Anderson y obligó a suspender el paso en el carril izquierdo de la vía, lo cual afectó la circulación de los usuarios en sentido sur - norte.

