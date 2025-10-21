Expreso
La persona que atacó el trolebús lanzó ácido en una de las ventanas de la unidad de transporte municipal.Foto: Cortesía Empresa de Pasajeros

Nuevo trolebús sufre daños por ácido que lanzaron en una ventana

La Empresa de Pasajeros de Quito dijo que presentó la denuncia para identificar a los sospechosos del ataque al trolebús

La Empresa de Pasajeros informó este martes que uno de los nuevos trolebuses fue vandalizado la noche del lunes 20 de octubre de 2025, después de que personas desconocidas lanzaron ácido en una de las ventanas de la unidad municipal.

La entidad señaló que presentará una denuncia en la Fiscalía para que investigue el hecho y se sancione a el o los responsables del ataque al transporte del sistema capitalino.

Aunque la empresa anunció que interpondrá la querella, no señaló si el o los atacantes habrían sido identificados a través de las cámaras de seguridad que están instaladas dentro de los nuevos trolebuses y que se monitorean en tiempo real.

Este es el segundo ataque que se registra a una de las unidades del trolebús a mes seguido. El pasado 19 de septiembre la misma entidad municipal informó que la unidad ET41 fue maltratada y sufrió daños.

¿Cuál es la sanción por causar daños en un trolebús?

Según lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), las personas que sean sentenciadas por afectar los bienes públicos podrían ser sancionados con una pena privativa de la libertad de entre uno y tres años.

Las autoridades de la alcaldía ejecutan una campaña similar a la que existe en el Metro de Quito para tratar de que las personas cuiden y denuncien daños en el interior de las unidades que forman parte de la nueva flota de 60 trolebuses. 

La iniciativa busca que el sistema metropolitano alcance la percepción de calidad del transporte subterráneo, en donde los usuarios señalan sentirse seguros.

