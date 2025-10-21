Derrumbe afecta el tránsito en el túnel Guayasamín, en Quito

La AMT informó que cerró un carril de la salida del túnel Guayasamín por un desprendimiento de tierra

La AMT cerró el paso en un carril, a la salida del túnel Guayasamín, por un derrumbe de tierra.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) alertó a los conductores que cerró el paso en el carril derecho, a la salida del túnel Guayasamín, por un derrumbe ocurrido a las 12:55 de este martes 21 de octubre de 2025. El incidente afecta la circulación vehicular en ese ducto que conecta a Quito con los valles de Cumbayá y Tumbaco.

Según la entidad municipal, los agentes aplicaron un cierre vial por el desprendimiento de tierra en el sector del barrio Bolaños, en dirección hacia la avenida Oswaldo Guayasamín, también conocida como Interoceánica.

Otro derrumbe en El Trébol

El percance natural es el segundo derrumbe que se registra en Quito en esta jornada. El Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) informó temprano que un deslizamiento afectó el paso en el intercambiador de El Trébol, en el centro de la urbe, durante la madrugada.

Debido al incidente, el tránsito se suspendió en el carril derecho en sentido Quito - valle de Los Chillos. Sin embargo, el paso vehicular se habilitó después de que la maquinaria municipal removió los escombros.

🚨 #CierreVialQuito | Por desprendimiento de tierra



📍 Sector: barrio Bolaños

🛣️ Dirección: av. Oswaldo Guayasamín

🚧 Cierre: carril derecho a la salida del túnel Guayasamín



⚠️ Con precaución, #QuitoRenace pic.twitter.com/FsXKcgahfo — AMTQuito (@AMT_Quito) October 21, 2025

La Prefectura de Pichincha, por su parte, señaló que también los trabajadores del gobierno provincial intervienen en el talud de la autopista General Rumiñahui, en el sector Puente del Ferrocarril, en sentido valle - Quito. Por ello, recomendó circular con precaución.

🚨 #Activados24Siete |Tras el movimiento en masa ocurrido en el intercambiador de El Trébol, la madrugada de hoy, el @MunicipioQuito coordinó acciones inmediatas con @AMT_Quito y @ObrasQuito para:



✅Desplegar personal técnico y maquinaria pesada

✅Limpiar y retirar escombros

🧵 pic.twitter.com/pTnZH7zniW — COE Quito (@coequito) October 21, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!