Cinco familiares de una menor de cuatro años de edad vivían horas de angustia afuera del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) el pasado viernes 11 de noviembre. La niña fue llevada por emergencia a esta casa de salud del Seguro Social el miércoles 9 de noviembre, y tras varios intentos para hospitalizarla logró ser internada. Allí le diagnosticaron un cuadro severo de neumonía.

Mayra, una paciente quiteña sin tratamiento para su patología Leer más

“Desde que llegamos les ha tocado salir a comprar insumos e incluso hasta exámenes han tenido que mandar a realizar afuera, porque dicen que aquí no hay cómo”, aseguró una familiar que aguardaba respuesta al exterior del hospital, en el norte de Quito. El padre de prisa salió un momento del área de emergencia para ir a comprar más medicamentos e insumos que requerían los galenos. Él evitó pronunciarse.

Esta situación podría cambiar para el bien de sus afiliados, si es que en este y otros hospitales del IESS llegan a ser administrados por un prestador externo, sostiene Ana Delgado, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. “Lo que podría ser una salida es que haya un administrador externo, lo cual no significa la privatización del hospital u hospitales. Este tendría la capacidad de llevar los procesos y responder al IESS”, explicó.

Delgado agregó que ninguna salida para mejorar la atención será viable si no hay presupuesto, con lo que concuerda el doctor Víctor Manuel Álvarez, expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha. “El HCAM es un hospital emblema no solo de Quito, sino a nivel nacional. Hay médicos de alta calidad y es una pena la situación que se vive... Hay que estar conscientes de que sin presupuesto ninguna opción tendrá duración. Una administración externa necesita recursos y si no los hay será una medida temporal”, analizó el galeno.

Una mensualidad para ser abandonado a su suerte Leer más

En toda la infraestructura del HCAM existen 843 camas hospitalarias para 54 especialidades médicas, de las cuales 39 son clínico-quirúrgicas, 11 para diagnóstico y tratamiento y 4 críticas.

MEDICAMENTOS Entre 2016 y 2020 el HCAM registró perdidas de $ 2,5 millones por medicinas caducadas. Fue el principal hospital relacionado.

Las denuncias ciudadanas por demoras en atenciones médicas por emergencias en pediatría durante los últimos días han sido más recurrentes. Andrea Arévalo acudió al hospital el pasado 6 de noviembre con su pequeño con alta fiebre. Ingresó por emergencia, pero tuvo que esperar más de cuatro horas para poder ser atendida. “No es posible que solo un médico haya estado para atender a muchos niños que ingresaban por emergencia ese día. Si uno acude por esa área es porque requiere atención inmediata y sabemos que no es culpa de los médicos, sino de la administración. Es una indolencia”, comentó indignada la progenitora.

La falta de medicamentos sigue siendo recurrente, sobre todo para pacientes con enfermedades crónicas. En septiembre, EXPRESO en la sección La Voz del Paciente publicó el caso de María Janeth Simbaña, quien padece de miastenia gravis. Ella lleva su control en el HCAM y desde hace varios años no recibe el fármaco para su tratamiento mensual. En boticas particulares el frasco de pastillas le cuesta hasta $ 220. Sin embargo, a la fecha sigue sin obtener su medicina.

Dos meses sin tener un turno para una tomografía Leer más

“A raíz de la publicación me llamaron a indicar que iniciarían procesos de compra, pero ha pasado ya bastante tiempo y no me dicen cuándo me entregarán. Mientras tanto debo seguir viendo la forma de conseguir dinero para comprar mes a mes un frasco de piridostigmina”, relató.

Este Diario buscó conversar con alguna autoridad del hospital, sin embargo desde el área de comunicación se indicó que ya no se gestionan las entrevistas directamente con ellos, sino con la matriz del IESS, a la cual contactamos sin tener éxito.