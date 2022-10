Mayra Durán Narváez, de 46 años, es una paciente del Hospital General Docente de Calderón (HGDC). Ella padece desde hace 20 años litiasis renal (una enfermedad crónica) por exceso de calcio a la sangre, lo cual provoca que en sus riñones constantemente se formen cálculos (piedras) y en su diario vivir deba enfrentar dolores. “Los cólicos renales que me dan son dolorosos e incontenibles, es como si la vida en ese momento se me va”, comenta a este Diario mientras siente pequeños hincones en su espalda.

La atención médica la ha llevado en varios hospitales, entre públicos y del Instituto de Seguridad Social, su patología no tiene cura. A la fecha su caso está en el Hospital de Calderón, donde recibe tratamiento. Mayra no se queja de la atención de los médicos, porque cuando logra conseguir cita, la recibe de calidad. El problema radica en los largos plazos, la tramitología para llegar donde un especialista y la falta de equipos para realizarle sus exámenes.

“Hace un mes tuve un cólico terrible y fui por emergencias al hospital, pero no pudieron hacer nada, porque no había equipos ni para un eco... Me pusieron la medicación de siempre, que es tramal y ketorolaco para el dolor, y regresé a casa”, comenta esta paciente.

“Señora tendrá que esperar, porque el equipo está dañado” ha sido una de las frases que ha recibido cuando el especialista la deriva para realizar un examen. “La última tomografía que me hice (hace casi un año) me valió $ 250”, dice. De hecho, hace una semana acudió al hospital nuevamente por el insoportable dolor, tras varias semanas para conseguir la cita en urología, el médico le envía a realizar un examen de urotac simple (tomografía), pero en el hospital le mencionaron que no había cómo hacerlo. Ahora está a la espera de una transferencia a otro hospital, pero no tiene fecha para que se ejecute.

EXPRESO conversó con Danny Flores, director Médico Asistencial del Hospital de Calderón, quien explica que la casa de salud cuenta con tres especialistas en urología que atienden de lunes a viernes de 07:00 a 19:00. “Es más que suficiente en esta especialidad, porque mensualmente se atienden un poco más de 80 pacientes”, comenta.

El galeno agrega que sí cuentan con los equipos para hacer ecografías y tomografías por emergencia y consulta externa. Sin embargo, justifica que hay pacientes que necesitan de exámenes más profundos y que deben realizarse en hospitales de nivel 3, que allí radica el porqué de las derivaciones, las cuales cuyo tiempo de atención dependen de la casa hospitalaria receptiva. “Si ya han sido atendidos en los hospitales de segundo nivel -como el HGDC- los mismos profesionales le dan el manejo continuo”, explica en cuanto al proceso para atender a los pacientes con patologías ya determinadas. No obstante, Mayra argumenta que eso no ocurre con ella y varias veces por su problema de litiasis renal le ha tocado acudir primero a un subcentro de salud para ser derivada al hospital.

Mayra es madre soltera, tiene un hijo de 11 años. No tiene trabajo estable por su enfermedad, porque “nadie quiere contratar a alguien que debe pasar yendo al hospital constantemente”. Pese a sus dolores realiza trabajos de limpieza en casas para poder mantener su dieta y comprar la medicación para cuando tiene dolores, porque no recibe un tratamiento permanente y efectivo.

Solución

Desde el Hospital de Calderón se informó que se revisará el caso de Mayra. Se indicó que sí cuentan con los equipos para realizar ecografías y tomografías a pacientes renales. No obstante, si son casos complejos deben ser derivados a otras casas hospitalarias de nivel tres para que los pacientes se realicen el examen respectivo.