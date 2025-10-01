Habilitado el acceso norte a Quito tras cierre por protesta en Guayllabamba

El acceso norte a Quito ya se encuentra habilitado este miércoles 1 de octubre de 2025

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito acudió al sector de Guayllabamba para gestionar el tránsito que por varias horas se vio interrumpido por cierres viales

El acceso norte a Quito ya se encuentra habilitado este miércoles 1 de octubre de 2025, luego de haber permanecido interrumpido en horas de la mañana debido a una manifestación social en el sector de Guayllabamba, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Le invitamos a que lea: Cierre vial en Puembo afecta el paso entre el aeropuerto y Quito

Montículos de tierra y troncos bloqueaban la vía

La protesta se desarrolló en el puente sobre el río Pisque, donde un grupo de manifestantes bloqueó el paso vehicular, generando complicaciones para quienes intentaban ingresar a la capital desde las provincias del norte.

Ante esta situación, la AMT implementó un desvío provisional por la vía Culebrillas–Mitad del Mundo, con el fin de garantizar la movilidad hacia Quito. El cierre ocasionó congestión vehicular y demoras en los traslados, principalmente para los conductores de transporte pesado y pasajeros de buses interprovinciales.

🚨 #CierreVialQuito | Por manifestación social



📍 Sector: Guayllabamba

🚧 Cierre: Puente Río Pisque

↔️ Sentido: ambos



👀 Desvío por Culebrillas - Mitad del Mundo

⚠️ Con precaución

☀ #QuitoRenace pic.twitter.com/3G1NAhWFzE — AMTQuito (@AMT_Quito) October 1, 2025

Periodistas denuncian haber sido atacados con gas lacrimógeno por policías en Quito Leer más

Las autoridades indicaron que la medida de desvío fue necesaria para evitar un colapso total de la circulación en este acceso estratégico de la ciudad. Tras el diálogo con los manifestantes y la presencia de personal de control en el lugar, el paso fue restablecido cerca del mediodía.

El puente sobre el río Pisque, ubicado en la parroquia de Guayllabamba, es uno de los principales puntos de conexión entre la Sierra norte y Quito. Cierres en esta zona afectan directamente a viajeros que se desplazan desde Imbabura, Carchi y la frontera norte.

La AMT recomendó a los conductores mantenerse informados a través de sus canales oficiales y planificar sus recorridos, dado que eventuales cierres pueden presentarse nuevamente dependiendo del desarrollo de la situación social en el sector.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.