Cierre vial en Puembo afecta el paso entre el aeropuerto y Quito

El aeropuerto de Quito recomendó a los viajeros y usuarios que revisen el estado de las vías para llegar a la terminal aérea

Un contaflujo se habilitó en el tramo Puembo - Pifo, sobre la av. Oswaldo Guayasamín, debido a los trabajos viales.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó este 1 de octubre de 2025 que se ejecutan trabajos viales en el sector de Puembo, valle del nororiente de Quito, por lo cual emitió un listado de dos rutas alternas para llegar al aeropuerto Mariscal Sucre, ubicado en Tababela.

La entidad municipal dijo que las rutas son:

La vía E35 y las calles Manuel Burbano y 24 de Mayo.

La avenida Oswaldo Guayasamín, Conquistadores, calle CD y Chiche Obraje.

La Corporación Quiport, operadora del aeropuerto de Quito, recomendó a los usuarios y pasajeros "informarse sobre la situación de las vías por canales oficiales de la AMT y tomar las precauciones necesarias" para dirigirse a la terminal aérea y evitar contratiempos.

Un contraflujo funciona en la av. Guayasamín

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) señaló que en el lugar existe un contraflujo vehicular en la av. Oswaldo Guayasamín, en sentido Puembo- Pifo.

Motociclista armado fue detenido en Yaruquí: llevaba pistolas y alimentadoras Leer más

🚨 #CierreVialQuito | Por trabajos viales en el sector de Puembo.



✅ Vías alternas para vehículos livianos:



✈️ Para el sentido Aeropuerto Quito:



✅E35

✅Manuel Burbano

✅24 Mayo



⚠️ Con precaución

☀ #QuitoRenace pic.twitter.com/zuDR2L44kL — AMTQuito (@AMT_Quito) October 1, 2025

Mientras dura la intervención, el carril contrario se cerró para efectuar los trabajos sobre el asfalto de este tramo. Las labores se desarrollan luego de que concluyó el arreglo en el redondel de Puembo el fin de semana pasado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!