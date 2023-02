El sector de la González Suárez, que se ubica en el centro-norte de la ciudad, es uno de los barrios que está marcado por su evolución arquitectónica y de convivencia en las últimas décadas. Altas edificaciones que ofrecen una vista magnífica de la ciudad y de los valles, es el principal atractivo para quienes buscan vivir en la zona.

Sin embargo, al igual que otros sectores, en este también hay necesidades. Génova Altamirano tiene 52 años y vive hace 30 en un edificio cercano al redondel de la Plaza Churchil. Ella conversó con EXPRESO y entre los problemas que identificó está la mala convivencia de algunos vecinos y la inseguridad.

“Tenemos vecinos que sacan a sus mascotas y no limpian sus heces”, cuenta al señalar que es recurrente en el redondel cercano que tiene. “Aparte, llegan jóvenes e indigentes y orinan en los árboles en las noches, podrá imaginar los hedores que eso genera”, dice. Agregando que, aunque pese a los problemas del día a día, sigue siendo un barrio “tranquilo para vivir”.

La González Suárez tiene alrededor de 14 mil habitantes, sus edificaciones datan desde los años 80. Su ícono principal es el Hotel Quito, que se inauguró en 1960, cuando en sus alrededores solo existían árboles.

José María Laso, presidente del Comité Pro Mejoras, dialogó con este Diario y sostuvo que en el barrio ya se han registrado asaltos en las puertas de los edificios y que el patrullaje por parte de la policía es nulo. “La UPC la tenemos en Bellavista, nuestro barrio vecino”, cuenta. “En horas de la mañana aún se puede salir a caminar, aunque con mucha precaución, pero en la noche no, nos genera un poco más de temor”, cuenta.

Los moradores para hacer frente a situaciones sospechosas o actos delictivos se han organizado y tienen un chat barrial donde hay 370 miembros que comparten información que pueden resultar raras y así tomar acciones en conjunto.

Otra de las necesidades en el sector es el mantenimiento de las áreas verdes. En el parterre central de la avenida la maleza no es podada muy consecutivamente. El presidente del barrio explica que la atención demora hasta meses y que “sería importante que el área de parques de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas realice la limpieza un poco más seguido”. Su vía principal luce deteriorada. Los moradores claman por una repavimentación (por ahora no está considerada en el proyecto que ejecuta el Municipio) y los conductores no respetan el límite máximo de velocidad de 30 km/h, pese a que hay rompevelocidades.

Maximiliano Donoso, residente del sector, alude que el circular por la vía principal en horas pico es complicado a la altura de la institución educativa La Inmaculada. “A la hora de entrada y salida hay mucho tráfico y poco se ve a los agentes”, cuenta.

Referirse al sector de la González Suárez también es sinónimo de una variedad de cafeterías y restaurantes. Sitios que son ideales para desayunar, cenar o mantener una reunión de trabajo con el vaivén de una ciudad cosmopolita.